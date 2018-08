Política

EH Bildu

'Seremos feroces con la gestión oscura del PNV de fondos públicos'

Redacción

16/08/2014

Respecto a la financiadión de los batzokis denunciada por el PP, Ugarteburu ha dicho: "¿Puede ser un aviso a navegantes por si el PNV se deriva mucho en la vía del derecho a decidir?. Lo veremos".

La parlamentaria de EH Bildu y portavoz de Sortu en Bizkaia, Maribi Ugarteburu, ha asegurado que no denunciarán delitos de corrupción sin pruebas, pero si serán "feroces con todos los casos que están saliendo a la superficie de gestión oscura y muy descuidada" del PNV "de los fondos públicos a nivel municipal y en la Diputación".

En una entrevista concedida a Europa Press, Ugarteburu cree "subrayable" que el caso del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol haya visto la luz ahora, "cuando hace una apuesta por la vía soberanista", y el PP "empieza a mirar hacia el PNV, apuntando hacia supuestas financiaciones irregulares de batzokis". "¿Puede ser un aviso a navegantes por si el PNV se deriva mucho en la vía del derecho a decidir?. Lo veremos", ha apuntado.

A su juicio, "las irregularidades" detectadas por EH Bildu en diferentes municipios demuestran "una gestión oscura" por parte de la formación jeltzale. Tras señalar que no llegan a ser casos de corrupción, si cree que constatan "una gestión pésima" en ayuntamientos.

"EH Bildu no va a hablar de delitos de corrupción si no va a tener pruebas, pero sí va a hacer una crítica feroz de todos los casos que están apareciendo a la superficie de gestión oscura, muy descuidada de los fondos públicos a nivel municipal y en la Diputación, porque ésa es una caja negra a la que no hay acceso a casi ninguna información", ha agregado.

Ugarteburu ha indicado que la "transparencia en la gestión de las sociedades mercantiles en Bizkaia, etc, son cuestiones que habrá que abordar desde un espíritu de transparencia de las cuentas claras cuando el dinero es de todos". "Cuando el dinero es de uno mismo, allá cada cual, pero cuando el dinero es de todos, seremos feroces en su control", ha insistido.