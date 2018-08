Política

La nueva composición, mañana

Dimite en bloque el Gobierno de Hollande por discrepancias

Redacción

25/08/2014

El primer ministro, Manuel Valls, ha presentado la dimisión de su Gobierno. El ministro de Economía, Montebourg, se ha ratificado en su postura de que "las políticas de austeridad no funcionan".

El primer ministro francés, Manuel Valls, ha presentado hoy la dimisión de su Gobierno, según ha anunciado el presidente de Francia, François Hollande, quien le ha encargado la formación de un nuevo Ejecutivo.



"Su composición será anunciada mañana", informó Hollande en un escueto comunicado difundido después de que este fin de semana los ministros de Economía y de Educación, Arnaud Montebourg y Benoît Hamon, respectivamente, criticaran públicamente la política del Ejecutivo.

Hollande ha recibido este lunes por la mañana a Valls y "le ha encargado conformar un equipo acorde con las orientaciones definidas para el país".



Valls, antiguo ministro del Interior, asumió la jefatura del Ejecutivo el 31 de marzo de este año, en el marco de unos cambios acelerados por los malos resultados del Partido Socialista en las elecciones locales y con la popularidad del presidente en mínimos históricos.

Discrepancias internas



La nueva crisis llega tras las desacreditaciones públicas realizadas por varios ministros sobre la política del Gobierno. El responsable de Economía, Arnaud Montebourg, y el de Educación, Benoît Hamon, discreparon públicamente el fin de semana del actual rumbo del Ejecutivo.



Montebourg ha vuelto a defender este lunes la necesidad de impulsar políticas de crecimiento alternativas a la austeridad. "Creo que el debate no es de autoridad, sino de orientación económica", ha dicho en una entrevista con la emisora Europe 1.



Los medios galos recogían este lunes el supuesto malestar de Valls con Montebourg y el propio ministro ha dicho "ignorar" si continuaría en el cargo el martes, antes de que se oficializase la inminente remodelación. Sin embargo, ha lanzado un mensaje: "No creo que se pueda castigar a un ministro que contribuye a la discusión (...). No me parece que se pueda apartara nadie por la única razón de aportar propuestas a un debate justificado".

Montebourg se reafirma en su opinión

El ministro de Economía francés, Arnaud Montebourg, se ha ratificado este lunes en su postura de que "las políticas de austeridad no funcionan" y ha anunciado que recupera su "libertad" y no formará parte del nuevo gabinete de Valls.

En una esperada rueda de prensa, Montebourg, cuyas declaraciones de los últimos días contra las políticas económicas del Gobierno han sido consideradas el detonante de la dimisión del gabinete ocurrida esta mañana, ha defendido que "mi responsabilidad como ministro de Economía es decir la verdad: las políticas de austeridad no funcionan y además son injustas".

El político socialista no ha dudado en tachar de "absurdas" las políticas de austeridad ya que "agravan los déficits en lugar de reducirlos". Montebourg ha insistido en que "hay otro camino" y él no ha hecho sino "luchar por mantenerme fiel a lo que soy, a lo que pienso".

Por ello, "con el orgullo del deber cumplido he indicado al primer ministro que (...) creo necesario recuperar mi libertad", algo que Valls ha aceptado, ha precisado.