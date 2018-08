Política

El presunto miembro de ETA Raúl Fuentes Villota ingresará en prisión

27/08/2014

Fuentes Villota fue entregado ayer por Reino Unido tras ser detenido en Liverpool en 2012. Será juzgado por el intento de colocación de un explosivo en un coche en Barakaldo en 1991.

La Sala de Vacaciones de la Audiencia Nacional ha enviado hoy a prisión al presunto miembro de ETA Raúl Fuentes Villota después de que ayer fuera entregado por Reino Unido, donde fue detenido el 16 de noviembre de 2012 en Liverpool tras permanecer huido desde 1995.

Fuentes Villota ha sido entregado para ser juzgado por la única causa que tiene pendiente en la Audiencia Nacional: el intento de colocación de un artefacto explosivo en el coche de un policía en Barakaldo la noche del 6 de junio de 1991.

La Policía evitó este atentado con la detención de Fuentes Villota y de otros dos supuestos integrantes del comando Matalaz -Juan María San Pedro Blanco y Germán Urízar de Paz-, que se produjo tras un intercambio de disparos con los agentes que les iban a detener.

Cuatro años después, vencido el periodo máximo de prisión provisional, fueron puestos en libertad, momento en el que Fuentes Villota se dio a la fuga.

Para evitar de nuevo su ingreso en prisión, la defensa ha alegado hoy que los hechos por los que se le pretende juzgar ya han prescrito, argumento que rechazan dos de los tres magistrados que componen la Sala de Vacaciones, Guillermo Ruiz Polanco y Ángel Hurtado de Mendoza.

Por contra, el tercer magistrado que integra el tribunal, José Ricardo de Prada, ha emitido un voto particular discrepante con la apreciación de la mayoría, al entender que efectivamente se trata de hechos ya prescritos teniendo en cuenta que es un asesinato en grado de tentativa y no consumado, por lo que no debe tenerse en cuenta el periodo de prescripción de 20 años previsto para el asesinato.

Considera además De Prada que la Sala debería haber tenido en cuenta la posibilidad de que exista la prescripción para haber acordado en todo caso "medidas cautelares alternativas" a la prisión.