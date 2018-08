Política

9 de noviembre

Homs rehuye especular sobre el veto a la consulta y la entrada de ERC

Redacción

28/08/2014

Alicia Sánchez-Camacho, ha anunciado que el Gobierno español presentará un doble recurso: uno contra el decreto de convocatoria de la consulta soberanista y otro contra la próxima ley de consultas

El conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha insistido este jueves en que el Ejecutivo catalán "no entrará en el terreno de las especulaciones", ni en referencia al posible veto del Tribunal Constitucional (TC) a la consulta soberanista ni acerca de la entrada de ERC al Govern.

Preguntado por el doble recurso que el Gobierno español presentará ante el Constitucional, uno contra el decreto de convocatoria de la consulta soberanista y otro contra la próxima ley de consultas, Homs ha declarado que la Generalitat no desea entrar en el terreno de las especulaciones: "Si el Gobierno ya sabe en cuántos días dictará un pronunciamiento el TC me provoca cierta sorpresa. Como seguro que no es así, porque no lo pueden saber, ya se verán los hechos".

Por otro lado, preguntado también sobre una posible entrada de ERC al Govern, el conseller ha insistido en que será "enfáticamente reiterativo" al respecto y que, en la vía de lo que apuntó este martes en la rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo catalán, "estamos en el tiempo de decisiones, de ejecutar acuerdos, y no de especular".

El Gobierno español presentará doble recurso ante el Constitucional

La líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha anunciado hoy que el Gobierno presentará un doble recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), uno contra el decreto de convocatoria de la consulta soberanista y otro contra la próxima ley de consultas, lo que "sin duda parará la consulta".

En declaraciones a Rac1, Sánchez-Camacho ha confirmado que el Ejecutivo central presentará esos dos recursos en menos de una semana, a partir de la aprobación de la ley catalana de consultas en el Parlament.