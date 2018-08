Política

Referéndum en Cataluña

Duran afirma que prohibir la consulta del 9N 'agravará el problema'

Redacción

29/09/2014

El portavoz de CIU cree que es "la ciencia política" la que debe "resolver el problema", y no la jurídica.

El líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, ha advertido hoy de que si no hay consulta el 9 de noviembre porque la suspende el Tribunal Constitucional por el recurso del Gobierno, el problema, que a su juicio debe resolver "la ciencia política y no la jurídica", "continuará aún más agravado".



En varios mensajes en su cuenta de Twitter, el portavoz de CiU en el Congreso ha reprochado al presidente Mariano Rajoy y a su Gobierno que sólo presenten "argumentos jurídicos" contra la consulta, en lugar de ofrecer "una propuesta política para votar".



"Es la ciencia política y no la jurídica la que tiene que resolver el problema", ha subrayado el dirigente democristiano, que ha avisado: "Si no hay consulta el 9N, el problema continuará aún más agravado".



Antes de iniciar un viaje a Colombia, Duran ha lanzado estos mensajes en la red para reaccionar al "inicio de la ofensiva legal" del Gobierno de Mariano Rajoy, que hoy se reúne en un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar los recursos al TC contra la eventual consulta soberanista del 9N.