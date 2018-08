Política

Polémica

Itxaso Atutxa defiende la trayectoria de José Luis Bilbao

Redacción

04/10/2014

Además cree que las palabras de Bilbao sobre posibles casos de corrupción no tendrán ninguna consecuencia para él.

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha defendido la honradez del diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, y ha descartado que pueda ser imputado por sus polémicas declaraciones. "No me imagino que ninguna de las actuaciones de José Luis Bilbao sean susceptibles, primero, de ser denunciadas, y, segundo, de llegar a una imputación. En absoluto, no lo creo", ha insistido.

La dirigente jeltzale ha defendido a Bilbao, quien, tras anunciar que no volverá a concurrir a las elecciones forales, mostró en el pleno de la Casa de Juntas de Gernika su intención de "transmitirles, a los presentes y a los ausentes", que podían estar "tranquilos" porque nunca escribirá sus memorias, en las que "podrían aparecer personas con sus grandezas y sus grandes miserias".

En concreto, se refirió a "los que hacían pagos con fajos de billetes sin demostrar su origen, los que tenían grandes sumas de dinero en paraísos fiscales y cuyos nombres no salen a la luz, los que han repatriado dinero de origen desconocido y van por la calle como unos señores e incluso se permiten decirnos a los demás lo que debemos hacer y lo que está bien o mal".

Ante la polémica desatada por estas manifestaciones, Itxaso Atutxa ha denunciado que "se ha dicho lo que no dijo José Luis Bilbao" y ha afirmado que en el seno del PNV no queda "ninguna duda de que en todas aquellas ocasiones en las que había siquiera un indicio de que hubiera una ilegalidad, se ha puesto en manos de la inspección de Hacienda y de la Fiscalía".

Según ha destacado, la "honradez" en los doce años de José Luis Bilbao como diputado general de Bizkaia "ha sido y será seguramente en su vida futura, si es en la vida política o privada, será uno de los estandartes que con más orgullo ha blandido y es el símbolo de cómo debe ser una cargo político público en el PNV".