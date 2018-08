Política

Renuncia de Mas

Rajoy: 'Es una excelente noticia que no se celebre la consulta'

Redacción

14/10/2014

El presidente español, no obstante, no ha querido 'adelantar acontecimientos', ante la inminente comparecencia de hoy de Artur Mas.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha considerado hoy "una excelente noticia" que no se celebre la consulta que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quería llevar a cabo el próximo 9 de noviembre.

Rajoy se ha referido al proceso soberanista catalán en una jornada organizada por el Financial Times después de que, anoche, Mas descartara celebrar la consulta que tenía prevista para el próximo 9 de noviembre y a la espera de conocer hoy su propuesta alternativa.

"Esta es la noticia más importante que hemos conocido en la noche de ayer, en este momento hay anunciada una comparecencia del presidente de la Generalitat y no me gustaría adelantar acontecimientos. Puedo decir una cosa, que no se celebre el referéndum si efectivamente es así es una excelente noticia", ha afirmado.



Rajoy ha asegurado una vez más que él está dispuesto a hablar "de todo" porque "jamás se ha negado al diálogo" pero ha subrayado que esas conversaciones deben ser el marco de la ley y la Constitución. El jefe del Ejecutivo ha añadido que España es una democracia avanzada en la que cumplir la ley es una obligación de todos, y más de los que tienen una responsabilidad política.

"El Gobierno no puede estar por encima de la ley", ha recalcado Rajoy, quien ha insistido en que es el pueblo español el que tiene la soberanía para adoptar determinadas decisiones sobre su futuro.