Política

Ronda de contactos

Ortuzar:'La sociedad ha avanzado mucho más que los partidos políticos'

Redacción

20/10/2014

Por otra parte, ha dicho que no ve "bloques de gobernabilidad cerrados" y ha apostado por la estabilidad presupuestaria en las instituciones.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado hoy que "la sociedad ha avanzado mucho más que los partidos políticos" en estos últimos tres años, concretamente desde que ETA anunciara el abandono de la lucha armada.

Tras la reunión mantenida con el lehendakari, Iñigo Urkullu, Ortuzar ha añadido que las formaciones políticas deben "seguir dando pasos" para avanzar en la resolución del conflicto y ha exigido a ETA que acometa su desarme "cuanto antes".

A la organización armada le ha pedido que "no mercadee" con el "tema del desarme" y que, por lo tanto, no lo lleve a cabo "cuando le venga mejor a ellos o a no se quien".

"Tiene que ser cuanto antes, mejor hoy que mañana, no se que pinta una organización que ha dicho que abandona las armas, teniendo armas", ha añadido.

Mientras tanto, al Ejecutivo Rajoy le ha vuelto a exigir "valentía y democracia" para "responder a estos desafíos que tenemos planteados en Euskadi" en la época "post-ETA".



"Llevábamos mucho tiempo escuchando que, cuando ETA abandonara las armas, se podía abrir otra nueva etapa y vemos que, por temores a perder votos de Miranda para abajo, hay un absoluto inmovilismo y cerrazón para dar cualquier paso", ha añadido.

Acuerdos de gobierno

Por otra parte, Andoni Ortuzar, ha asegurado que hay "espacio para acuerdos de diferente tipo y sino" y ha apostado por la estabilidad presupuestaria de las instituciones vascas, no solo de las que dirige su partido, aunque no ve "bloques de gobernabilidad cerrados".

Ortuzar, tras entrevistarse con Iñigo Urkullu, ha ofrecido la "disposición al diálogo" del PNV para alcanzar la estabilidad institucional y aprobar los presupuestos de 2015 y ha deseado que el resto de fuerzas pase de "las declaraciones de principios a los hechos y que esa disposición proactiva al acuerdo frague".

Maroto y la RGI

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha considerado que detrás de la postura del alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto, respecto a las ayudas sociales sólo hay "puro electoralismo" y ha abogado porque el resto de las formaciones no le "bailen el agua". Asimismo, ha advertido al primer edil de que, en esta cuestión, para el PNV hay "cuestiones básicas que son irrenunciables".

El mandatario jeltzale ha subrayado que en la actualidad existe en el País Vasco un sistema de ayudas sociales que todos "estamos dispuestos a mejorar", pero ha criticado que Maroto quiera "meter el bisturí y recortar sin anestesia".