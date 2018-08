Política

condena del 2013

La Fiscalía se opone al indulto de los policías del caso 'Faisán'

Redacción

21/10/2014

Según el fiscal jefe de la AN, "la naturaleza del delito" no justifica su concesión y no hay "utilidad pública". Fueron condenados a un año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación.

Enrique Pamies y José María Ballesteros, en una de las sesiones del juicio. EFE Enrique Pamies y José María Ballesteros, en una de las sesiones del juicio. EFE

Noticias (2) El TS confirma las penas a Pamies y Ballesteros por el Caso 'Faisán'

El TS confirma las penas a Pamies y Ballesteros por el Caso 'Faisán' Suspendida la ejecución de condenas del 'caso Faisán' La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto al indulto que solicitaron los dos condenados en el caso Faisán, el exjefe de Policía del País Vasco Enrique Pamies y el inspector jefe José María Ballesteros, porque "la naturaleza del delito" no justifica su concesión y no hay "utilidad pública". Así lo expone el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, en sendos escritos remitidos a la sección tercera de la Sala de lo Penal, que, como tribunal sentenciador, es al que corresponde posicionarse sobre las peticiones de indulto. La sección tercera condenó a ambos el 16 de octubre de 2013 a sendas penas de un año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación por un delito de revelación de secretos por el “chivatazo a ETA” en el bar Faisán de Irun, penas que confirmó el Tribunal Supremo. En los escritos firmados por Zaragoza, que recogen los mismos argumentos, el fiscal afirma que la pena carcelaria impuesta a los policías es proporcionada ya que se aplicó en su grado inferior. A este respecto, el fiscal afirma que la medida de gracia se puede conceder de manera parcial si la pena es "injusta por inadecuada a aquellas circunstancias personales antecedentes o simultáneas al enjuiciamiento del declarado culpable", situación que, añade, "claramente hay que descartar en el presente caso".

Comentarios