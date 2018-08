Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Urkullu promete a Bildu que no habrá recortes sociales en las Cuentas

D.P.-I.G. / EITB.EUS

23/10/2014

El lehendakari advierte al presidente Rajoy que los plazos para llegar a acuerdos "se agotan" y muestra cautela a la hora de pronunciarse sobre la investigación del juez Ruz.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha garantizado que el borrador de Presupuestos que el Ejecutivo presentará el próximo martes no contempla ningún recorte en material social, algo que le ha exigido EH Bildu a la hora de apoyar las Cuentas del próximo año.



Entrevistado en Euskadi Irratia, el jefe del Gobierno Vasco ha recordado que la coalición abertzale se ha ofrecido a apoyar al proyecto de Presupuestos, siempre y cuando no recoge ningún recorte en el ámbito social.



"Garantizamos que no los habrá. Serán unos Presupuestos basados en las políticas sociales, así que no creo que haya ninguna razón para no apoyar este borrador por parte del PSE-EE ni por parte de EH Bildu".



Aún así, Urkullu cree que, "a partir de ahí", ambas formaciones podrían poner "otras condiciones" a la hora de apoyar las Cuentas públicas.

'Prioridad del PSE'

El lehendakari ha destacado que "entra dentro de la lógica" que el PSE-EE tenga "prioridad" a la hora de lograr un pacto que permita aprobar los Presupuestos del año que viene, aunque ha asegurado que el Gobierno vasco "está abierto" a pactar con otros partidos.



El lehendakari ha considerado que el balance de la legislatura es "positivo", y ha valorado los frutos del acuerdo entre PNV y PSE. Así, ha mostrado voluntad de que dicho pacto se mantenga, pero también disposición a que se abra a otros partidos.



"Por lo tanto, tiene que tener reflejo en los Presupuestos, y creo que entra dentro de la lógica dar prioridad al PSE, aunque estamos abiertos a pactar o acordar con otros partidos. EH Bildu, por ejemplo, se ha ofrecido con una condición, que no haya recortes en políticas sociales, y eso nosotros lo garantizamos", ha destacado.

'Los plazos se agotan'

Sobre el estado de salud de la relación con el Gobierno de Rajoy, Urkullu ha advertido de que los plazos para llegar a acuerdos “se agotan”, a pesar de que, a nivel mediático, se haya querido presentar “una buena relación” entre el lehendakari y el presidente español.

En este sentido, ha fijado el 31 de diciembre como “plazo” para lograr el consenso en materias como el Cupo, las transferencias, el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz o la construcción de TAV.

“En materia política, los plazos se van agotando”, ha insistido Urkullu, en referencia a las elecciones municipales y forales del próximo año y los comicios generales, a final de 2015.

'Parece sospechoso'

Preguntado por la investigación del juez Pablo Ruz sobre la compra de la sede bilbaína del PP, se ha limitado a decir que es un asunto “que está en manos de los jueces”.

Ha preferido guardar “respeto” hasta que los jueces se pronuncien, aunque ha añadido que “todo parece sospechoso”, al seguir el juez, un año después, con esta investigación. También ha recordado las acusaciones vertidas por el PP vasco este verano sobre una supuesta financiación irregular de los Batzokis, “algo que hicieron sin pruebas y sin ningún dato”.