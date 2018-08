Política

El Gobierno catalán inicia el sábado la campaña informativa del 9N

24/10/2014

Bajo el lema '9N/2014. Tu participes, Tu decideixes', la campaña informa pero no incita a la participación.

El Gobierno catalán inicia este sábado la campaña "puramente informativa" del proceso de participación del 9 de noviembre porque pretende aclarar quién, cómo y dónde puede votar pero no incitando a la participación.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa el secretario de Comunicación del Govern, Josep Martí, junto con el coordinador del operativo del 9N, Joan Cañada, que han entregado el material informático y de difusión del 9N al presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, y al de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Vila d'Abadal.

Según Martí, el objetivo es que no quede ningún catalán sin saber la información básica para participar con todas las garantías en el 9N, y por eso durante los próximos días desplegarán la campaña en prensa, radio, televisión y medios digitales con 3 ó 4 spots diferentes.

Bajo el lema '9N/2014. Tu participes, Tu decideixes', la campaña "no incita ni siquiera a la participación. Es una campaña centrada en facilitar a los ciudadanos la información básica a la que tiene derecho para poder participar si lo desean el 9N", ha explicado Martí, que no ha concretado el presupuesto destinado porque aún no han cerrado la planificación.