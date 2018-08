Hollande no se presentará a la reelección si no baja el desempleo

Política

El presidente francés ha reconocido haber "cometido errores", en particular cuando anticipó una caída del desempleo en 2013 que no se produjo. "No tenemos suficiente crecimiento", ha reconocido.

El presidente francés, François Hollande, ha reconocido hoy haber "cometido errores", en particular cuando anticipó una caída del desempleo en 2013 que no se produjo, y ha afirmado que si no se reduce el paro de aquí al final de su mandato, no se presentará a la reelección. "He podido cometer errores", ha dicho Hollande en una entrevista con la cadena de televisión TF1 en la que ha hecho balance de la primera mitad de su mandato. Entre esos errores ha citado su promesa de "invertir la curva del desempleo" para finales de 2013, algo que no se cumplió, y que ha reconocido que se lo reprochaba porque "era una esperanza para muchos". Como ya había indicado anteriormente, ha repetido que no concurrirá a las elecciones presidenciales de 2017 si no disminuye el desempleo, que ha alcanzado en Francia una tasa del 10,2%. "No tenemos suficiente crecimiento" Ha reconocido que el problema es que "no tenemos suficiente crecimiento" y por esa razón ha afirmado que va a ir a buscarlo "a nivel europeo", pero sobre todo ha incidido en que "en los dos años y medio que me quedan, voy a ir hasta el fondo en las reformas". El presidente francés no ha querido entrar en las preguntas que se le hicieron sobre su antigua pareja, Valérie Trierweiler, ni sobre el romance que desde principios de año se le atribuye con la actriz Julie Gayet.

