Salanueva se presenta pero retirará su candidatura si no hay primarias

Redacción

24/11/2014

Amelia Salanueva se propone para encabezar la lista de UPN; la senadora ha considerado que "han sido excesivas las prisas por cerrar un proceso de elección que requiere sosiego y no precipitación".

La senadora de UPN Amelia Salanueva ha decidido finalmente presentar su candidatura para encabezar la lista del partido regionalista en las próximas elecciones forales, pero ya ha adelantado que si no se designan los candidatos mediante primarias, retirará su candidatura.

En declaraciones a los periodistas a su llegada a la sede de su partido, en Pamplona/Iruña, Salanueva, ha explicado que "no se trata de una ambición personal" pero ha advertido que, si no hay un proceso de primarias, "yo tomaré la decisión oportuna que, desde luego, será la de retirar mi candidatura".

En opinión de Salanueva, la renuncia de Yolanda Barcina a ser cabeza de lista supone una circunstancia "que no estaba prevista" y, al respecto, ha considerado que "han sido excesivas las prisas por cerrar un proceso de elección que requiere sosiego y no precipitación".

Por eso, ha insistido en la necesidad de elegir al candidato mediante primarias. "¿No será mejor para cualquier candidato ser elegido por 4.000 afiliados que por 232, cargos en su mayoría, o incluso si se cumplen los estatutos, por 7 personas del comité de listas?", se ha preguntado Salanueva.

Para la senadora, la elección mediante primarias no vulneraría los estatutos. "Y ello es posible mediante la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria, que no vulneraría ningún precepto estatutario". En su opinión no es tan importante la persona elegida sino "para qué le vamos a elegir".

Para Salanueva, el discurso de primarias ya está ganado en la calle "por lo que no entiendo las reticencias que se utilizan para no dar pasos hacia adelante y, en consecuencia, perder una oportunidad magnífica".

Barcina zanja la discusión

La presidenta del Gobierno de Navarra y de UPN, Yolanda Barcina, ha zanjado la discusión sobre la elección del candidato regionalista mediante el sistema de primarias al asegurar que este procedimiento ya quedó desechado en la Asamblea General celebrada el pasado 8 de junio.

"La asamblea de UPN se ha pronunciado en el mes de junio con un 96 % de los votos sobre cuál es el procedimiento y lo que tiene que hacer esta presidenta es cumplir el mandato de los afiliados", ha señalado a los periodistas antes de entregar, en el Palacio de Navarra, los Galardones de Juventud 2014.