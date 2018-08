Política

Paz y convivencia

Jonan Fernández pide construir la convivencia mediante la autocrítica

Redacción

26/11/2014

Federico Mayor Zaragoza ha criticado la dispersión de los presos de ETA.

El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha considerado que el "puente" de unión para construir la convivencia en Euskadi tras décadas de terrorismo de ETA puede ser la "autocrítica" sobre el compromisos de cada cual en la defensa de los derechos humanos en el pasado.

Fernández ha presentado la jornada "Por un futuro de paz en el País Vasco: derribando murallas y construyendo puentes", que se celebra hoy en Bilbao y mañana en Madrid, organizada por la Fundación Cultura de Paz con el apoyo del Gobierno Vasco.

El secretario de Paz y Convivencia ha opinado que la "muralla" que divide actualmente a los vascos "probablemente se encuentra en el pasado, en las formas de valorar ese pasado, que no son compatibles".

"No se trata de decir quién tiene que hacer autocrítica, sino del concepto. La referencia para la autocrítica -ha comentado- no son las ideas que uno tenga respecto al pasado, son los derechos humanos, cuál ha sido el compromiso con la defensa de los derechos humanos y en qué medida ha habido cuestionamientos de ese compromiso" en el pasado.

Por su parte, el presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, ha destacado la importancia de los "muchos detalles que existen", y que no trascienden públicamente, de acercamiento entre miembros de ETA arrepentidos y víctimas.

Aunque el "daño que se ha producido a toda víctima es irreparable y olvidar es imposible", Mayor Zaragoza ha sostenido que, pese a que "cueste mucho", hay que centrarse en el futuro para que "los hijos de unos y de otros puedan vivir de manera armónica".

Mayor Zaragoza también ha criticado la dispersión de los presos de ETA porque no es "justo" que no se aplique "la misma legislación para todos los delincuentes del mismo delito" y, además, "los padres no son responsables de los delitos de los hijos".