Política

Presupuestos 2015

El PNV anuncia la ruptura de la negociación presupuestaria en Gipuzkoa

Redacción

05/12/2014

Markel Olano ha dicho que se ha tomado la decisión por mantener “modelos antagónicos” para el fomento de la economía y la lucha contra la crisis.

El portavoz del PNV en Juntas de Gipuzkoa y candidato jeltzale a diputado general guipuzcoano, Markel Olano, ha anunciado la "ruptura total" de la negociación del proyecto de presupuestos forales 2015 del Gobierno foral, por mantener "modelos antagónicos" para el fomento de la economía y la lucha contra la crisis con EH Bildu.

En una rueda de prensa en la capital guipuzcoana, Olano, acompañado de los representantes jeltzales Eider Mendoza e Imanol Lasa, ha anunciado que tras la reunión mantenida este viernes con representantes del Ejecutivo foral, "finaliza el proceso de negociación".

El grupo jeltzale mantiene así la enmienda a la totalidad, que se debatirá en el Pleno del próximo miércoles y pide su retirada, así como la del documento presentado por el Ejecutivo foral con su estrategia para promoción económica.

Olano ha destacado que esta decisión se debe a que EH Bildu y PNV mantienen "modelos antagónicos" en el fomento de la economía y la lucha contra la crisis. En este sentido, ha explicado que para el PNV la "prioridad" está en la economía, en los puestos de trabajo y en la industria, porque el tejido industrial es el que "nos va a sacar de esta situación".

Por el contrario, ha denunciado que EH Bildu "no comparte esa visión" y, además, tiene una visión demasiado "sectaria" de la industria y "no tiene interlocución" con las empresas "tractoras".

El portavoz jeltzale ha señalado que el Gobierno foral de Bildu "se mantiene en sus posiciones, no modifica sus principios" y, por tanto, ambas partes han considerado, "de mutuo acuerdo", que "no hay necesidad" para una nueva reunión negociadora tras la de este viernes, ya que no comparten "la estrategia básica" para afrontar la crisis.

