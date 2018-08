Política

Parlamento Vasco

Urkullu a EH Bildu: 'Les estamos esperando para coser juntos la paz'

Redacción

12/12/2014

El lehendakari ha insistido en que la sociedad vasca votará la propuesta de nuevo estatus que salga del Parlamento, y ha recordado a EH Bildu que el PNV les ofreció un acuerdo para formar gobierno.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reiterado este viernes que sigue "esperando" a EH Bildu para poder "coser" entre todos los partidos "la paz y la convivencia", al tiempo que ha insistido en que la sociedad vasca votará la propuesta de nuevo estatus que salga del Parlamento vasco, cuyo resultado final aceptará.

Urkullu ha respondido de este modo a una interpelación planteada en el pleno de control del Parlamento Vasco autonómica por la representante de EH Bildu Marian Beitialarraingoitia sobre el balance de los dos años de gobierno.

La parlamentaria de la coalición abertzale ha denunciado que el lehendakari ha suspendido en los tres ejes que se propuso al inicio de la legislatura: paz y convivencia, nuevos estatus y recuperación económica. En materia de pacificación, ha acusado a Urkullu de "jugar la carta de la discreción y ser mero mensajero para ocultar su inmovilismo".

También ha criticado que haya "dado la espalda" al derecho a decidir porque "se empecina en tocar la puerta que nunca se va a abrir", en referencia al Gobierno central, "en lugar de seguir la vía vasca".

En su respuesta, Urkullu ha defendido que en estos dos años su gobierno "ha avanzado" en los tres grandes compromisos que adquirió. Así, ha señalado que se está cumpliendo el Plan de Paz y Convivencia.

"Hay que coser la paz y la convivencia. Les estamos esperando a ustedes (a EH Bildu). Mantenemos la esperanza y la ilusión de legar una sociedad en paz y convivencia, con principios y valores en la que la violencia no tenga espacio", ha considerado.

Urkullu también ha reiterado la necesidad de trabajar para dotar de un nuevo estatus a Euskadi que se debe "acordar y construir" entre todos los partidos. "Sabremos responder a la situación debidamente, negociar y ponernos de acuerdo. La sociedad ratificará el acuerdo. Como lehendakari no tengo prejuicios en el resultado final. Me corresponde poner las bases para el acuerdo. Es una oportunidad que no hemos tenido antes y quizás no tengamos otra", ha advertido.

220 casos sin esclarecer

Además, el lehendakari ha mostrado su deseo de que el Ministerio del Interior colabore en la investigación impulsada por el Gobierno Vasco para esclarecer los asesinatos cometidos en España por grupos terroristas y ha apelado a un "trabajo compartido" para contribuir al derecho de reparación de las víctimas.

Urkullu ha sido interpelado por el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, sobre el informe encargado por el Gobierno Vasco que ha cifrado en 220 los asesinatos que a día de hoy están sin esclarecer en España, de los cuales 197 son víctimas de ETA.

En el informe se señala que el Ministerio del Interior "no se ha prestado a colaborar" en esta investigación, como tampoco "ha sido posible la colaboración" de la Fundación de Víctimas del Terrorismo ni de "varios ministerios".

Economía

Por otro lado, el lehendakari ha asegurado que existen razones para la "confianza" en la recuperación económica de Euskadi, puesto que el sistema productivo de la comunidad autónoma tiene "bases sólidas".

Marian Beitialarrangoitia también ha criticado el "inmovilismo" y la "ineficacia" del Gobierno vasco en materia de reactivación económica.

Iñigo Urkullu, por el contrario, ha asegurado que su ejecutivo ya ha puesto en marcha todas las actuaciones previstas en su programa de gobierno, y en este sentido, ha recordado que el PNV asumió esta responsabilidad "incluso después de haber ofrecido a EH Bildu" la posibilidad de conformar un "Gobierno de coalición".