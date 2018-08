Política

Ortuzar llama 'fachas vascos' a los miembros de la izquierda abertzale

Redacción

14/12/2014

El PNV insta a la izquierda abertzale a elegir entre ser demócratas o unos 'fachas vascos, vascos pero fachas'.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha llamado fachas a los miembros de la izquierda abertzale. Además, ha asegurado que la izquierda abertzale "no tiene nada claro esto de la libertad, la democracia y el respeto a los demás" y les ha instado a elegir entre ser "demócratas y aceptar las reglas del juego democrático o seguir siendo unos fachas, vascos, pero fachas".

Ortuzar ha hecho estas manifestaciones este domingo en la inauguración del batzoki de Galdakao, sede jeltzale que sufrió un ataque la semana pasada en el que desconocidos arrojaron pintura roja y amarilla en la fachada, colocaron una bandera española en la puerta y realizaron pintadas en las que se podía leer "PNV erabaki: autonomia edo independentzia" (PNV, decide: autonomía o independencia).

A este respecto, el líder nacionalista ha subrayado que "hay que ser atrevido e inculto para exigir al PNV que elija entre independencia y autonomía", porque los jeltzales ya eligieron hace 120 años "la nación vasca y libertad".

"El PNV eligió ya hace 120 años. Y eligió nación vasca y libertad. Una nación libre de hombres y mujeres libres. Y volvió a elegir en los 60 y en los 70. Eligió la libertad, la prosperidad y el bienestar de Euskadi. Y eligió alcanzarlas por la vía política, pacífica y democrática. Mientras otros eligieron sembrar Euskadi de dolor, el PNV eligió sembrar esperanza y prosperidad", ha defendido.

Asimismo, ha considerado que la izquierda abertzale no tiene nada claro: "Ellos sí que tienen que elegir. Tienen que elegir entre ser demócratas o no. Entre aceptar las reglas del juego democrático o seguir siendo unos fachas, vascos, pero fachas".

Ortuzar no ha considerado casual el hecho de que, solo unas horas después del ataque al batzoki de Galdakao, el portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Unai Urruzuno, pidiera al PNV optar "por la soberanía vasca o anclarse en actitudes estatutarias". "Hace tiempo que dejé de creer en las casualidades", ha añadido.

EH Bildu acusa al PNV de generar crispación para "ocultar" sus acuerdos con PSE-EE

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Unai Urruzuno, ha acusado al PNV de "generar crispación y polémicas estériles" para "ocultar" a la opinión pública que se niega a llegar acuerdos con esta coalición, pero pacta los presupuestos con el PSE-EE.

Unai Urruzuno ha mantenido que "generar crispación" como, en su opinión ha hecho el PNV con estas afirmaciones, "no aporta nada" y su "único objetivo" es ocultar que el PNV "no deja de mirar a Madrid y no ceja en su empeño de llegar a acuerdos con los poderes del Estado español".

El PNV, por el contrario, "se niega a llegar a ningún tipo de acuerdo con EH Bildu para la consecución de los derechos y soberanía que le corresponden a Euskal Herria", según añade.