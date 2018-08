Política

El PSE dice que 'el Gobierno Vasco busca protagonismo' con el desarme

Redacción

22/12/2014

José Antonio Pastor cree que el plan del Gobierno Vasco "es simplemente un afán nada disimulado de obtener fotos y protagonismo” que solo sirve para alargar la existencia de ETA.

El PSE-EE considera que el plan de desarme propuesto por el Gobierno Vasco busca "una pequeña dosis de protagonismo, que a lo único que contribuye es a dificultar, embarullar y hacer más lejana la desaparición definitiva de ETA".

En unas declaraciones difundidas por su partido, el portavoz del PSE-EE en el Parlamento Vasco, José Antonio Pastor, ha opinado hoy sobre la iniciativa hecha pública ayer por el Gobierno Vasco en la que propone a ETA un desarme "rápido, viable y efectivo" mediante un gesto unilateral y con cobertura social, internacional y del propio Ejecutivo autonómico.

A juicio del PSE-EE, ayer tras conocer la nota del llamado comité de verificación sobre el desarme, "al tándem Urkullu (el lehendakari) Fernández (el secretario de paz del Gobierno Vasco) les faltó tiempo para presentar esa llamada vía vasca al desarme, algo que no ayuda en nada a la disolución de ETA".

"Es simplemente un afán nada disimulado de obtener fotos y protagonismo, y lo que nos parece más peligroso, hacer el juego a ETA en ese intento de alargar su existencia", ha subrayado Pastor.

Los socialistas, ha agregado su portavoz, consideran que "hay que ser muy claro y no andar con medias tintas: exigimos la disolución de ETA a la mayor brevedad, todo lo demás no sirve para conseguir la disolución, solo sirve para entretener".

Pastor ha insistido en que "en todo caso, lo más importante ahora no es el desarme, sino la disolución. Si realmente la decisión de no matar es irreversible, no entendemos ese afán por hablar de cosas que le interesan muy poco a la gente".

"Si lo que quieren es entregar las armas, lo tienen muy fácil, basta con que den las coordenadas al que quieran, a la BBC, al Vaticano, a la CNN y comuniquen dónde se encuentran las armas".

Pastor ha recordado que el lehendakari dijo la semana pasada que no esperaba nada de ETA; "si no esperaba nada, no debe entretenerse en pretenciosos comités vascos de desarme que para nada sirven y que no tienen como objetivo más que conseguir una foto y embarullar el proceso", ha concluido.