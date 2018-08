Política

Declaraciones

PSE: 'Se deben descontar las penas cumplidas en otros países'

Redacción

27/12/2014

Idoia Mendia espera una interpretación "adecuada" de la decisión de la UE para que no se produzca "un nuevo tirón de orejas" al Estado español como ocurrió con la 'doctrina Parot'.

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, cree que se debe descontar a los presos las penas cumplidas en otros países de Europa y espera que el Tribunal Supremo haga una interpretación "adecuada" de la decisión marco de la UE para que no se produzca "un nuevo tirón de orejas" al Estado español como ocurrió con la 'doctrina Parot'.

Además, en una entrevista a Europa Press, ha asegurado que no entiende que el Gobierno vasco, con su propuesta de desarme de ETA, dé "un balón de oxígeno a una organización que, en realidad, no debe tener ninguna razón de existencia ni ningún motivo para continuar". También se ha referido a la supuesta reformulación del 'suelo ético' que pretende EH Bildu, y ha pedido al PNV y a la coalición soberanista que "no se retuerzan las palabras" del documento para obtener "atajos políticos".

La líder del PSE-EE considera que en el Estado español se han transpuesto "con demasiada tardanza" las directivas de la Unión Europa y ha subrayado que, "si hay contradicción entre las Salas de la Audiencia Nacional" por el descuento de las condenas de los reclusos cumplidas en otros países, es porque el Ejecutivo "ha incluido una cláusula que tiene visos de ilegalidad".

Mendia ha afirmado que "parece de sentido común que, en un espacio común europeo de justicia y seguridad, las penas cumplidas en un país o en otro sean la misma condena, y por lo tanto, puedan ser descontados los años". No obstante, ha apuntado que, "en cualquier caso, tendrán que ser los tribunales de justicia quienes tomen esa determinación".

El Gobierno Vasco "da un balón de oxígeno a ETA con su propuesta de desarme rápido"

La secretaria general del PSE-EE ha insistido en su petición de que ETA desaparezca de forma definitiva y ha considerado que el Gobierno Vasco, con su propuesta de desarme "rápido", da "un balón de oxígeno a una organización que, en realidad, no tiene que tener ninguna razón de existencia ni ningún motivo para continuar". "Si la banda terrorista se disuelve, la cuestión del desarme es secundaria", ha apuntado.

La líder de los socialistas vascos se ha referido a las conversaciones que mantienen PNV y EH Bildu sobre el 'suelo ético' para reactivar la ponencia de paz y al compromiso de la coalición soberanista para realizar una reformulación, y ha reclamado a ambas formaciones que "no se retuerzan las palabras" del documento para obtener "atajos políticos".