Esparza:' No voy a ser presidente de Navarra a cualquier precio'

Redacción

27/12/2014

El candidato de UPN se ha mostrado crítico con el anuncio de la oposición parlamentaria de poner en marcha una comisión de investigación sobre Caja Navarra en el Parlamento foral.

El candidato de UPN a la Presidencia de Navarra, José Javier Esparza, ha afirmado que quiere liderar un Gobierno foral que tenga "estabilidad" y que cuente con un proyecto "beneficioso" para la sociedad navarra, por lo que ha advertido de que él no va a ser presidente "a cualquier precio".

Así, José Javier Esparza ha afirmado, en una entrevista concedida a Europa Press, que tiene "claro" que no será presidente sin estabilidad porque es algo que "Navarra necesita". "No vamos a anteponer el interés de un partido político al interés de los navarros. Si somos capaces de llegar a acuerdos, somos capaces, y si no somos capaces, gobernará otro", ha indicado.

Sobre un posible entendimiento con el PSN tras las elecciones de mayo, Esparza ha asegurado que "es mucho más fácil llegar a acuerdos con aquellos que creen que Navarra es lo que es hoy, una Navarra foral dentro de un proyecto común que se llama España". Pese a la falta de entendimiento que existe actualmente entre UPN y PSN, José Javier Esparza ha indicado que "los momentos en política cambian, las realidades cambian, y el momento que tenemos ahora seguro que no es el mismo que tenemos el 25 de mayo".

Esparza critica a la Comisión de Investigación de CAN

En otro orden de cosas, Esparza se ha mostrado crítico con el anuncio de la oposición parlamentaria, incluyendo el PSN, de poner en marcha una comisión de investigación sobre Caja Navarra en el Parlamento foral.

Así, se ha mostrado a favor de investigar, "pero de que investiguen quienes tienen que investigar si así lo consideran, que son los jueces y los fiscales". Ha censurado por tanto a quienes "intentan sacar tajada política de temas tan serios pudiendo generar una alarma social".

Además, ha señalado que "el tema de CAN está archivado", si bien ha recordado que ahora la Audiencia Nacional "todavía tiene alguna línea de investigación, y lo que hay que hacer es dejar trabajar a los profesionales de esto, que son los jueces y los fiscales, colaborar con ellos en todo lo que se tenga que colaborar y ya está".

