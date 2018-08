Política

Quiroga lamenta que el PP no haya cambiado antes de Podemos

05/01/2015

“Qué pena que no hayamos sido capaces de hacerlo y ahora parezca que estamos haciéndolo a rebufo porque nos obligan las circunstancias", ha subrayado la dirigente.

La presidente del PP vasco, Arantza Quiroga, ha lamentado hoy que su partido, "habiendo detectado hace tiempo" que era necesario "un cambio de actitudes" para hacer frente al "desapego" de los ciudadanos hacia la política, no haya dado "esos pasos" antes de la llegada de "un Podemos salvador de todos".

Quiroga ha hecho esta reflexión en una rueda de prensa en Donostia-San Sebastián, en la que ha expuesto las prioridades de su formación para 2015, basadas en acabar con el "gran atasco" que vive Euskadi y que, según ha destacado, no es "un problema de identidad", sino de "rejuvenecer" una sociedad con medidas de apoyo a la creación de empleo, a los jóvenes y a las familias.

La dirigente popular ha dicho que en la ponencia política que el PP vasco debatió en su congreso de mayo de 2012 "ya se apuntaba la necesidad de tomar medidas para cambiar las actitudes" porque habían constatado el "descontento" que existía en la ciudadanía.

Ha asegurado que lo que le da "rabia" es no haber sido "más valientes" para dar esos pasos pese a haber detectado ese "desapego", cuando además cree que los miembros del PP en Euskadi han podido "ser de todo menos casta".

"Hemos estado lentos ahí, no hemos sabido adoptar las decisiones adecuadas, rápidas, para evitar que hayan surgido esos populismos, que no son los que generan estabilidad y futuro, y que ni siquiera garantizan las libertades que tanto nos ha costado a todos lograr. Qué pena que no hayamos sido capaces de hacerlo y ahora parezca que estamos haciéndolo a rebufo porque nos obligan las circunstancias", ha subrayado.

