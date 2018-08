Política

Sede de Bilbao

PP: 'Sería indignante que alguien hubiera usado fondos de seguridad'

Redacción

16/01/2015

Los populares vascos afirman que si alguien ha usado los fondos destinados a proteger a sus concejales de ETA para pagar la sede de Bilbao, debería caer sobre él "todo el peso de la ley".

La secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos, ha señalado que su formación no dispone del informe que vincula la compra de su sede de Bilbao con donativos destinados a pagar la seguridad de sus cargos y ha incidido en que a día de hoy, "ningún representante del PP ha sido llamado para dar explicaciones". Además, ha pedido que si alguien ha utilizado estos fondos, "caiga sobre él todo el peso de la ley".



En rueda de prensa celebrada en Bilbao, Llanos ha salido al paso de las informaciones que hacen referencia a un informe de Hacienda que recoge que el Partido Popular habría pagado su sede de Bilbao con los donativos anónimos que, previsiblemente, debían estar destinados a pagar la seguridad de sus concejales ante ETA.



Tras incidir en que no comparecía para "desmentir, negar ni defender", Llanos ha subrayado que el PP vasco siempre "ha dado la cara, también en las peores circunstancias", y ha remarcado que lo seguirá haciendo "caiga quien caiga".



Según ha indicado, su formación no dispone del informe de la Intervención General de la Administración del Estado, por lo que no puede aportar "más de lo aportado en otras ocasiones".



Además, ha subrayado que "ningún representante" del PP ha sido llamado para "dar explicaciones". "El PP, al igual que los ciudadanos, estamos hartos de la corrupción y de los mangantes", ha indicado, para añadir que los 'populares' han "sacrificado mucho", lo que significó que, a consecuencia de las amenazas del terrorismo, necesitasen seguridad.



"Durante mucho tiempo esta seguridad no era sufragada por ningún gobierno, ni vasco ni español, y se encargó de ello el PP. Es cierto que se pidieron donativos a personas anónimas", ha reconocido, para añadir que "resulta indignante" si alguien ha utilizado esos "fondos y nuestro nombre y sacrificio" para "enriquecerse o engrosar sus cuentas", motivo por el que ha abogado porque "caiga todo el peso de la ley por mancillar el nombre de militantes y cargos públicos".

rgos públicos".