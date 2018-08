Política

Convención Nacional del PP

Aznar: 'Cada uno tiene que responder de sus actos'

Redacción

23/01/2015

El presidente de honor del PP ha asegurado que él responde de todos sus actos "desde el primero al último" y ha advertido de que la corrupción es un "cáncer" que el partido no debe tolerar.

"Os digo que cada uno tiene que responder de sus actos; con la ley, con todas sus garantías pero con todas sus exigencias. Y os digo que yo respondo de los míos desde el primero hasta el último. Mirándoos de frente os lo digo: de mis actos respondo desde el primero hasta el último", ha enfatizado El presidente de honor del PP, José María Aznar.

En su discurso durante la inauguración de la Convención Nacional del PP, Aznar ha arengado al PP para ganar las elecciones autonómicas y municipales, apelando en numerosas ocasiones a la movilización de todo el partido porque, según ha dicho, "no está en juego el futuro del partido sino de España". De hecho, para animar a los suyos ha preguntado a un auditorio entregado: "¿Aspira realmente el PP a ganar?" o "¿Donde está el Partido Popular?".

Aznar ha garantizado que pese a lo que se ha podido decir, él nunca se ha alejado de su partido: "No vuelvo de ninguna parte, porque nunca me he ido a ninguna parte".

Aznar ha ironizado sobre los titulares que pudieron leerse cuando se supo que iba a intervenir en este cónclave de los populares y que aseguraban que Aznar había "vuelto".

"Y yo me preguntaba ¿de dónde? ¿Adónde me había ido yo? No vuelvo de ninguna parte, porque nunca me he ido a ninguna parte", ha subrayado Aznar entre los aplausos de los militantes del PP.

El presidente de honor del PP ha asegurado en referencia a los casos de corrupción que él responde de todos sus actos "desde el primero al último" y ha advertido de que la corrupción es un "cáncer" que el partido no debe tolerar.

Víctimas



El expresidente del Gobierno ha recordado emocionado el vigésimo aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez por parte de ETA, y ha reclamado que haya siempre para las víctimas del terrorismo "memoria, dignidad y justicia".

"Los terroristas en la cárcel cumpliendo sus penas, los que siguen apoyándoles y les exaltan, a los tribunales", ha dicho Aznar. Y ha añadido que para las víctimas "estén donde estén, las puertas abiertas y los brazos extendidos". "A las víctimas memoria dignidad y justicia, mañana, hoy, aquí, en Estrasburgo, y donde sea", ha añadido.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Foto: EFE

Cospedal: ?El PP es implacable contra los corruptos?

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que su partido está "comprometido" contra la corrupción y es "implacable" contra quien "deshonra el noble oficio de la política" y a pesar "de comportamientos indeseables y de indeseables".

La número dos de los 'populares' ha centrado su intervención en que el Gobierno del PP ha servido para "salvar" el estado del bienestar en esta legislatura pese a la crisis económica y para afrontar el desafío secesionista. "Somos el único partido que cree en España y en las oportunidades que tenemos como país", ha dicho.

Rita Barberá, Arantza Quiroga, Ana Mato y Lucía Figar durante la convención. Foto: EFE

Quiroga: "El comportamiento de Bárcenas es vomitivo"

La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, ha considerado "vomitivo" el comportamiento del extesorero del PP Luis Bárcenas y ha dicho que "tendrá que dar explicaciones ante los jueces".

La presidenta de los populares vascos ha dicho que se reitera en las palabras que dijo hace dos años y ha calificado el comportamiento de Bárcenas de "vomitivo", a la vez que ha dicho que el extesorero del PP "tendrá que dar explicaciones ante los jueces, como está haciendo, y ese es el camino que debe seguir".

Desafío soberanista y el auge de los populismos

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha apelado al "rearme ideológico" que a su juicio supondrá la Convención Nacional del PP y a los "principios" del partido en un momento "crítico" para la política española por el desafío soberanista y el auge de los populismos.

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre. Argazkia: EFE



Según la presidenta del PP de Madrid, el partido celebra la convención en un momento "crucial" y "especialmente crítico" para la política española por "graves problemas" como el "desafío secesionista" y la aparición de una fuerza política que mezcla, en sus palabras, el "comunismo más arcaico" con "lo peor de los populismos demagógicos".

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se ha despedido este viernes de su cargo ante sus compañeros confesando que se siente "orgullosa y agradecida" al Partido Popular por los últimos doce años dedicados a la ciudad, tres de ellas como primera edil.