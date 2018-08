Política

Proceso de Paz

Erkoreka pide 'autocrítica y compromiso' a la izquierda abertzale

Redacción

02/02/2015

El portavoz del Gobierno Vasco opina, asimismo, que ETA no se desarma porque quiere utilizar la posesión de arsenales como presión en una 'negociación política'.

Josu Erkoreka, el portavoz del Gobierno Vasco, ha pedido a la izquierda abertzale y a ETA que asuman ya, "sin ambigüedad ni cálculo político", compromisos que desbloqueen la Ponencia de Paz "desde la autocrítica a la trayectoria llevada a cabo en el pasado, desde el compromiso con el desarme y desde la asunción del daño injusto causado".

Además, cree que las estrategias dilatorias para proceder a un desarme pueden responder a que se pretende utilizar la posesión de arsenales como "presión en una negociación política". En una entrevista concedida a Europa Press, Erkoreka ha afirmado que "no hay nada nuevo" sobre el documento alternativo al 'suelo ético' que el presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, se comprometió a presentar.

En este sentido, ha señalado que, "en buena parte", ésta es la razón del mensaje del EBB del PNV de la semana pasada en el que reclamó a la izquierda abertzale que, cuanto antes, haya un fin "reconocible" de ETA, con su desmilitarización y el reconocimiento del daño causado, para poder lograr "un acuerdo nacional vasco con garantías" que permita "un salto" en el estatus de Euskadi.

El portavoz del Ejecutivo de Gasteiz ha destacado que los jeltzales, de esta manera, "recuerdan a la izquierda abertzale que no puede pretender mirar al futuro sin asumir el pasado y el presente". "No puede hacer abstracción de los compromisos que tiene asumidos para desbloquear la Ponencia de Paz y convivencia. Y algo de esto tienen que hacer. No pueden pretender organizar el futuro y sentar bases compartidas para trabajar conjuntamente en el diseño del futuro sin asumir su pasado", ha añadido.

En su opinión, esto "es clave para montar cualquier estrategia compartida de cara al futuro". Por ello, ha recordado que el PNV ha hecho "un emplazamiento claro encaminado a esa finalidad, en el que recuerda a la izquierda abertzale que hay asuntos pendientes por resolver, que tiene compromisos asumidos a los que dar respuesta concreta y que no ha dado los pasos que se espera que dé, sin cálculos, ambigüedades ni dilaciones".

El representante del Gobierno Vasco se ha referido al último comunicado de ETA para considerar que es "un sarcasmo insoportable que ETA pontifique en materia de derechos fundamentales", cuando "nació para vulnerarlos y ha desarrollado toda su vida vulnerando sistemáticamente los derechos fundamentales más básicos, como el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad".

También se ha referido a la propuesta de EH Bildu denominada 'Euskal Bidea', para señalar que 2015 es "un año multielectoral" y se asistirá "a muchas puestas en escena" como la de la coalición soberanista. Asimismo, ha recordado que hace cuatro años Bildu también se presentó a las elecciones municipales y forales con un mensaje "muy parecido" de desobediencia y unilateralidad que "no ha cumplido".