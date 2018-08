Política

Crítica

EH Bildu: 'El caso Kutxabank muestra la necesidad de control público'

Redacción

09/02/2015

Según Beola, de haber existido ese control público, ahora habría información "mucho más directa de este tipo de irregularidades", una situación de la que ha hecho responsables a PNV, PSE y PP.

La dirigente de EH Bildu Ainhoa Beola ha asegurado hoy que los pagos irregulares de Kutxabank al exdelegado del Gobierno Mikel Cabieces muestran "claramente" la necesidad de que se establezca un "control público" de la gestión de esta entidad, como ha reclamado reiteradamente la coalición.

Beola ha participado esta mañana en una concentración ante la sede Kutxabank en Donostia-San Sebastián junto a exmiembros del consejo de administración de la Kutxa.

En declaraciones a los periodistas, ha señalado que, de haber existido ese control público, ahora contarían con información "mucho más directa de este tipo de irregularidades", una situación de la que ha hecho responsables a PNV, PSE y PP por votar en contra de las auditorías externas.

Ha exigido, como vienen haciendo responsables de EH Bildu en los últimos días, que se constituya una comisión de investigación en la Cámara vasca para determinar las responsabilidades políticas del pago de 243.000 euros a Cabieces y que además sea apoyada "por todo el arco parlamentario".

"Este caso abre la puerta a tener dudas sobre todo el dinero de miles y miles de personas que está siendo utilizado de forma poco ética e inadecuada para responder y financiar los intereses personales y políticos de PNV, PSE y PP", ha destacado.

Ha criticado además que estas irregularidades se hayan producido "en momentos en que dicen que no hay financiación para la obra social".

"Hemos visto que han estado acordando entre ellos 'te doy este dinero' a cambio de no sabemos muy bien qué, pero esto está ocurriendo con mayor fuerza si cabe desde que se está dando un proceso privatizador", ha recalcado.

Quiroga: 'Es una burla'

Por su parte, la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, ha tachado de "burla" que el PNV y el PSE intenten responsabilizar a los populares de lo ocurrido en Kutxabank.

Tras señalar que la formación jeltzale no puede alegar ahora que no controlaba Kutxabank, ha rechazado las afirmaciones de Mario Fernández, que aseguró que "era práctica habitual" que a personas vinculadas a Interior y a la lucha antiterrorista se les posibilitara "una salida profesional".



En este sentido, Quiroga ha asegurado que ella "podría tener largas colas" en el despacho de personas que "han dado mucho" contra ETA y "no se le han pagado 6.000 euros al mes".