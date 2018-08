Política

Erkoreka:'Las comisiones de investigacion complican las cosas aún más'

Redacción

18/02/2015

El portavoz del Gobierno Vasco considera que no ayudaría a aclarar lo ocurrido. Por otra parte, Erkoreka ha destacado que Hiriko fue un proyecto que tuvo 'un enorme apoyo institucional'.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, cree que la creación de una comisión de investigación en torno al caso Cabieces, y al dinero que recibió de Kutxabank, no ayudaría a aclarar lo ocurrido.

En un entrevista concedida a Euskadi Irratia, Josu Erkoreka ha asegurado que, por su experiencia, estas comisiones no suelen arrojar luz sobre los hechos, sino muy al contrario, los complican aún más.

"Las cosas están correctas y solucionadas" en lo que respecta a las ayudas del Gobierno vasco a Hiriko

Josu Erkoreka, ha afirmado que, en lo que respecta a las subvenciones otorgadas por el Ejecutivo autónomico al proyecto de vehículo eléctrico Hiriko, "las cosas están correctas y solucionadas", aunque ha recordado que dicho proyecto también recibió ayudas de instituciones como el Gobierno central, gobernado entonces por el PSOE, y que el Gobierno vasco desconoce "cómo y para qué se utilizó ese dinero".

"Lo que nosotros podemos decir en estos momentos es que, en lo que respecta a las subvenciones otorgadas por el Gobierno vasco, las cosas están correctas y arregladas. Se ha hecho una auditoría y devolvieron lo que debían devolver porque se les pidió en su momento", ha añadido.

Erkoreka se ha referido así a la querella criminal presentada por la Fiscalía de Araba contra promotores del proyecto de vehículo eléctrico Hiriko.

Así, Erkoreka ha destacado que Hiriko fue un proyecto que, cuando surgió en 2010 y en los años siguientes, tuvo "un enorme apoyo institucional", tanto de las instituciones vitorianas, alavesas y autonómicas, como de las estatales y europeas. "A partir de ahí -ha añadido-, ya veremos si un empresario u otro no ha gestionado bien el dinero público. Veremos en qué queda la querella y qué decide el juez".

La decisión de la Comisión del Código Ético sobre Toña será "cuestión de días"

El portavoz del Ejecutivo vasco ha asegurado este miércoles que la decisión final de la Comisión del Código Ético del Ejecutivo autónomo sobre la continuidad o no de Ángel Toña como consejero de Empleo y Política Sociales será "cuestión de días".

Ha dicho que espera que la decisión se tome "en el plazo de tiempo más breve posible", aunque ha indicado que, al ser presidente de dicha comisión, no se atreve a concretar una fecha "porque es a mi a quien toca organizar las tareas".

"Hasta ahora, la Comisión Ética siempre ha tomado sus decisiones con unanimidad, y, también en este caso, trataremos que el acuerdo se tome de manera unánime, porque hay un gran conformidad en cómo entender e interpretar el Código Ético, y sabemos que actuar de manera unánime ayuda y favorece el buen nombre de la Comisión Ética. No creo que se retrase demasiado (la decisión), pero no me atrevo a decir cuando, aunque será cuestión de días", ha reiterado.