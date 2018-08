Política

Junta de Portavoces

El Parlamento paraliza la elección de Patronos de la Fundación CAN

Redacción

23/02/2015

La Junta de Portavoces del Parlamento foral ha decidido paralizar el proceso para la elección de los miembros del patronato de la Fundación Caja Navarra y pedir un nuevo informe al Consejo de Navarra sobre el alcance de la reciente sentencia dictada por el Tribunal Constitucional.

La paralización se ha decidido con los votos de UPN, PSN y PP después de que dos informes de los servicios jurídicos del propio Parlamento indicaron que los nombramientos sería ineficaces al entender que la Fundación Caja Navarra es "bancaria" y no "ordinaria", carácter que queda amparado en la ley foral de Fundaciones avalada por el Constitucional.

La decisión no ha sido compartida por Bildu y Aralar que han hablado de "opacidad" y sabotaje político", ni tampoco por I-E, coalición que ha sostenido que la Fundación CAN "no desempeña ninguna actividad financiera".

Por su parte, la asociación Kontuz va a solicitar en la Audiencia Nacional la adopción de medidas cautelares para garantizar la conservación de los documentos relacionados con la causa abierta sobre Caja Navarra, entidad que en 2010 pasó a integrar Banca Cívica, absorbida en 2012 por CaixaBank.



La decisión ha sido adoptada al constatar que la sociedad de la Caixa, Criteria, de la que es directivo el anterior director general de Caja Navarra, Enrique Goñi, "tiene una parte fundamental de la información" sobre la gestión que llevó a la "desaparición" de dicha entidad.



"Nos parece una tomadura de pelo que quien controla buena parte de la información en la Caixa sea un imputado en la misma, directamente afectado", ha subrayado hoy en rueda de prensa Patxi Zamora, portavoz de esta asociación, personada en la causa abierta por el juez Eloy Velasco sobre presuntas irregularidades en operaciones de Caja Navarra y en la salida a bolsa de Banca Cívica.

