Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Toña: 'Las visitas a Etxaburu son un asunto familiar y personal'

Redacción

02/03/2015

El nuevo consejero de Empleo asegura que las visitas que realiza periódicamente al preso Aitzol Etxaburu son un asunto "muy personal" que no tiene intención de cambiar.

El consejero de Empleo y Asuntos sociales, Ángel Toña, ha afirmado que las visitas que realiza en París al preso de ETA Aitzol Etxaburu Artetxe son "un asunto familiar y muy personal" que no tiene intención de cambiar, ya que su mujer y él se "responsabilizaron" tanto del preso como de sus otros dos hermanos, tras la muerte de sus padres. Según ha desvelado, el padre de Aitzol Etxaburu fue su "mejor amigo".



En una entrevista a Euskadi Irratia, Toña ha señalado que proporcionó de inmediato esta información al lehendakari, Iñigo Urkullu, cuando tuvo conocimiento de que iba a ser nombrado consejero.



"Cuando tuve claro que iba a entrar en el Gobierno, proporcioné esta información al lehendakari en los primeros diez minutos. Desde hace cinco años, mi mujer y yo vamos seis veces al año, cada dos meses, a visitar a Aitzol, desde que murieron sus padres. Primero nos responsabilizamos de sus dos hermanos, y del tercero, de Aitzol, ¿por qué no? Teníamos que darle el mismo trato. Él solicitó nuestras visitas, y cuando lo consiguió, aparecimos allí. Y desde entonces vamos cada dos meses", ha explicado.



Toña ha reiterado que se trata de "un asunto familiar y muy personal" que no tiene relación "con ninguna otra cosa", aunque ha considerado que se trata de un tema "sensible" y que por eso proporcionó la información al lehendakari.



"Yo tengo relación Aitzol, no con lo que él hacía en ese mundo -ha añadido-. Creo que tengo quedarme fuera de lo que digan los periodistas y la policía. Supongo que habrá reacciones, y algunos se meterán con esto, pero yo preguntaría a la gente que harían si se encontrarán en mi situación, y creo que, no sé si el 100 por cien, pero sí el 99 por cien, haría lo mismo que nosotros", ha señalado.



En este sentido, ha asegurado que no tiene intención de dejar de visitar al preso de ETA, porque, "aunque nadie puede decir qué es lo va a hacer dentro de un año, a mi nadie me puede obligar si se trata de asuntos familiares y personales. A algunos les gustará más y a otros menos, pero ese es su problema, no el mío", ha concluido.

