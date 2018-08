Política

Viaje internacional

Ortuzar viaja a EE. UU. para 'consolidar' las relaciones del PNV

Redacción

03/03/2015

El presidente del Euskadi Buru Batzar mantendrá numerosos contactos políticos, económicos y sociales en Nueva York y Washington entre este martes y el viernes.

El presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, Andoni Ortutzar, ha emprendido este martes un viaje oficial con destino a los Estados Unidos de América, que tiene como objetivo "actualizar, consolidar y optimizar la influencia y las relaciones políticas, económicas, sociales y humanas del PNV en el concierto internacional".

Según ha informado el PNV en un comunicado, Ortuzar, que viaja en compañía del burukide responsable del Área Internacional, Iñaki Goikoetxeta, tiene prevista su llegada a Nueva York a última hora de la tarde de este martes y regresará a Euskadi el sábado a primera hora de la tarde.

Esta misma tarde-noche, Ortuzar cursará una visita de cortesía a Román Oyarzun, embajador permanente de España en la ONU. Además, este miércoles, 4 de marzo, el presidente del EBB visitará la sede de The New York Times, donde será recibido por la dirección del periódico. A lo largo de todo el día, Ortuzar mantendrá diversas reuniones de carácter privado con representantes de diferentes fundaciones estadounidenses.

Ortuzar y Goikoetxeta se desplazarán el jueves a Washington DC, donde permanecerán hasta el viernes. El presidente del PNV se reunirá allí con Strobe Talbott, presidente de Brookings Institution; John Hamre, presidente de CSIS (Center for Strategic and International Studies), y Neera Tanden, presidenta de Center for American Progress. Ortuzar también será recibido por el 'staff' directivo de The Washington Post en su visita a la redacción del rotativo. A media tarde del viernes (hora de la Costa Este norteamericana), el presidente del EBB emprenderá vía de regreso a Euskadi.

El actual es el sexto viaje internacional que emprende Ortuzar desde que preside el EBB.