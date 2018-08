Política

Vía Nanclares

Valentín Lasarte, en libertad

Redacción

16/03/2015

El exmiembro de ETA arrepentido, condenado por el asesinato de Gregorio Ordóñez, entre otros, ha salido de la cárcel de Zaballa tras 18 años preso.

El exmiembro de ETA arrepentido Valentín Lasarte ha salido esta mañana definitivamente de prisión tras cumplir 18 años preso.

El ya expreso ha salido a las 08:25 horas de la cárcel de Zaballa, a cuyas puertas le esperaba su pareja y madre de su hijo de corta edad. Ambos han subido a un coche ocupado por otra persona y han abandonado el recinto penitenciario.

Lasarte se acogió a la Vía Nanclares y, después de varios permisos, Instituciones Penitenciarias ha descontado de su condena distintas redenciones extraordinarias.

El exmiembro de ETA fue condenado por participar en siete asesinatos, entre ellos los del concejal del PP en Donostia-San Sebastián Gregorio Ordóñez, el policía municipal Alfonso Morcillo y el dirigente socialista Fernando Mújica. Fue integrante del comando Donosti y tenía condenas que sumaban más de 400 años de cárcel.

Lasarte fue uno de los primeros presos de ETA en desvincularse de su disciplina, pedir perdón y abonar pequeñas cantidades de dinero para afrontar las responsabilidades civiles derivadas de sus condenas. En 2010 fue expulsado de la banda.

En 2012, se entrevistó con la hermana de una de las personas que asesinó: Consuelo Ordóñez, con quien mantuvo un encuentro en el marco de los programas de reinserción impulsados por el Ministerio del Interior.

"Lo que me produce impotencia es que al asesino de mi hermano jamás se le haya pedido la colaboración y jamás se le haya interrogado. Esta es la Justicia que tenemos en España, nos debería hacer reflexionar. Sale con dos años y siete meses por cada una de sus víctimas. Esto solo ocurre en España", ha lamentado Consuelo Ordóñez en declaraciones a Europa Press.

Ordóñez afirma que no le da "miedo" cruzarse con él. "Yo me he ido a verle a la cárcel", ha recordado al tiempo que ha manifestado su deseo de que las víctimas puedan impugnar estas liquidaciones de condena en el futuro. "La mayoría son en fraude de Ley. Se pervierte el espíritu de la Ley. Este señor no estaba arrepentido, la clave es que cuente lo que hacían cuando salían a matar. Su silencio encubre a sus compañeros de comando", ha dicho.