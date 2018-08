Política

Los titulares del lunes

Los titulares del lunes 16 de marzo

I. GÓMEZ | EITB.EUS

16/03/2015

eitb.eus te ofrece los principales titulares de este lunes 16 de marzo, en una sola noticia.

Barcina zanja la 'crisis'

"La crisis en UPN está cerrada". Con rotundidad, la presidenta navarra zanjaba ayer el revuelo causado en el seno de su partido, tras anunciar su intención de formar parte de las listas al Parlamento navarro. "Yo estaba dispuesta, por responsabilidad, a formar parte de las listas en un momento tan complicado, pero también siempre he estado aquí por el interés general de UPN, de mi partido, que es igual que estar por el interés general de Navarra", señaló ayer, añadiendo que ella ?nunca? es un problema para su partido. "Me he hecho una experta en cerrar crisis".

Hobetuz, en la cuerda floja

Hobetuz, la Fundación vasca para la Formación Profesional Continua, afronta una complicada situación, tras reclamarle el Gobierno español 25,7 millones de euros por ayudas recibidas entre 1996 y 1999, y que están "sin justificar". La resolución final llegó la semana pasada, y hoy el Patronato de Hobetuz celebrará una reunión decisiva sobre cómo afrontar el castigo. En el patronato, están representados el Gobierno Vasco, Confebask, CCOO y UGT.

Angel Toña, consejero vasco de Empleo. Foto: EITB

Markel Olano, sobre Bidegi

Indudablemente, será una de las imágenes de este lunes. Los dos principales candidatos del PNV en las próximas elecciones en Gipuzkoa, Markel Olano y Eneko Goia, declaran esta mañana ante la comisión que investiga las responsabilidades políticas en el presunto fraude de la construcción de la AP-1 (más conocido como el 'caso Bidegi'). Olano era diputado genreal cuando ocurrieron los hecho, y Goia el responsable de Instraestructuras Viarias.

Markel Olano. Foto: EITB.

Valentín Lasarte, en libertad

Otra de las fotos del día tendrá como protagonista al exmiembro de ETA arrepentido Valentín Lasarte. Hoy ha sido su último día en la cárcel de Zaballa, tras permanecer preso 19 años. Lasarte se acogió a la Vía Nanclares y, después de varios permisos, Instituciones Penitenciarias ha descontado de su condena distintas redenciones extraordinarias. El exmiembro de ETA fue condenado por participar en siete asesinatos, entre ellos los del concejal del PP en Donostia-San Sebastián Gregorio Ordóñez, el policía municipal Alfonso Morcillo y el dirigente socialista Fernando Mújica. Fue integrante del comando Donosti y tenía condenas que sumaban más de 400 años de cárcel. Lasarte fue uno de los primeros presos de ETA en desvincularse de su disciplina, pedir perdón y abonar pequeñas cantidades de dinero para afrontar las responsabilidades civiles derivadas de sus condenas. En 2010 fue expulsado de la banda.

Valentín Lasarte, a su salida de prisión. EFE.

Brasil, contra Rousseff

La popularidad de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, vive sus horas más bajas. Ayer, un millón de brasileñas y brasileños salieron a las calles de Sao Paolo en una de las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan, contra la política de Rousseff. "Fuera PT", "el PT robó" y "PT nunca más" fueron cánticos cantados en repetidas veces por los manifestantes, vestidos en su gran mayoría de amarillo y verde, los colores de la bandera brasileña. Numerosos manifestantes portaban, además, pancartas pidiendo que se inicie un juicio político a Rousseff, quien comenzó su segundo mandato el 1 de enero de 2015, con vistas a su destitución.