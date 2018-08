Política

Carteles contra el PP

La Mesa acuerda no sancionar de nuevo a EH Bildu por exhibir carteles

AGENCIAS | REDACCIÓN

31/03/2015

Los parlamentarios de la coalición mostraron carteles contra el PP durante el pleno del pasado jueves. Fueron expulsados, y no pudieron participar en la sesión de control del viernes.

La Mesa del Parlamento Vasco ha acordado hoy no admitir a trámite la denuncia del PP contra EH Bildu por exhibir carteles contra este partido durante el pleno del pasado jueves, por lo que los parlamentarios de la coalición soberanista no serán sancionados de nuevo por esos hechos.

Dieciséis parlamentarios de EH Bildu fueron expulsados el pasado jueves por la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria (PNV), durante el pleno de la Cámara por mostrar carteles de protesta por la detención de cuatro personas acusadas de formar parte del entramado de apoyo a los presos, en la denominada "Operación Pastor".

Los parlamentarios exhibieron durante el primer punto del pleno ordinario carteles contra las detenciones en los que se podían leer diferentes lemas en euskera y castellano como "Liberar a los detenidos", "Dispersión no" o "PP enemigo de la paz" y "La solidaridad no es delito". Tejeria les pidió en reiteradas ocasiones que retiraran los carteles y como no lo hicieron les expulsó. Posteriormente Tejeria, oída la Mesa de la Cámara, decidió también prohibir la asistencia al pleno de control del día siguiente a 16 de los 21 parlamentarios de la coalición abertzale.

El PP presentó una denuncia en la que reclamaba otra sanción a los parlamentarios de EH Bildu con la suspensión temporal de sus derechos como diputados por el plazo de un mes dado que su acción tenía el ánimo "deliberado de deshonra, descrédito y menosprecio" a los representantes populares.

La Mesa de la Cámara ha acordado hoy por mayoría no admitir esta denuncia de los populares porque ha considerado que la sanción impuesta ya a los parlamentarios de EH Bildu con su expulsión durante dos plenos es "suficiente", según ha explicado a los medios la presidenta del Parlamento. Tanto Tejeria como los miembros del PSE-EE y de EH Bildu en la Mesa de la Cámara han votado en contra de la admisión a trámite de la denuncia del PP. El representante del PNV, Iñigo Iturrate, no ha estado presente.