Política

Pagos a Cabieces

Gipuzkoa se personará como acusación en el 'caso Kutxabank'

Agencias | Redacción

01/04/2015

La Diputación ha informado que "a la vista del nulo interés que manifiesta Kutxabank para investigar" ha acordado presentarse como acusación, en calidad de entidad fundadora de Kutxa.

La Diputación de Gipuzkoa ha decidido personarse como acusación particular en el caso de los presuntos pagos irregulares de Kutxabank al exdelegado del Gobierno en Euskadi Mikel Cabieces.

La institución foral ha informado, en un comunicado, que "a la vista del nulo interés que manifiesta (Kutxabank) para investigar las irregularidades" ha acordado presentarse como acusación particular, en calidad de entidad fundadora de Kutxa.

La Diputación se ha referido de esta manera a la decisión adoptada por el Consejo de Administración de Kutxabank, que el pasado 25 de febrero acordó no personarse en la causa abierta tras la imputación de su expresidente Mario Fernández por los presuntos pagos irregulares de 243.000 euros al exdelegado del Gobierno Mikel Cabieces.

“Kutxabank pretende obstaculizar la investigación”

"No cabe ocultar irregularidades, ni pretender acallar el caso y seguir actuando como si nada hubiera pasado", ha argumentado la Diputación, gobernada por Bildu, que ha añadido que "el hecho de que Kutxabank desista de presentarse como acusación particular sólo pretende obstaculizar la investigación, no esclarecer quien impartió la orden de pago de los 243.000 euros de forma irregular, y esconder a quienes dieron el visto bueno a esa decisión".

"Sólo así se puede entender que en un caso en el que pueden estar implicados cargos del PNV y del PSE se haya pasado de presentar una denuncia a mirar, ahora, para otro lado", ha agregado.

La actuación de la Diputación de Gipuzkoa pretende, ha explicado, defender los intereses de los ciudadanos de este territorio, para lo que ha anunciado que adoptará una "una actitud proactiva" dirigida a "investigar y esclarecer todos esos indicios de corrupción".

