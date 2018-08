Política

Ortuzar: 'Ni Rajoy ni Sánchez ayudarán a Euskadi a salir de la crisis'

AGENCIAS | REDACCIÓN

01/05/2015

El presidente del PNV pide a los guipuzcoanos que "se rebelen" para ternar con la "imposición y el mangoneo" de quienes "les han maltratado" en la última legislatura.

El presidente del Euskadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido de que "ni Rajoy ni Pedro Sánchez" ayudarán a Euskadi a "salir de la crisis, asentar la paz o traer un nuevo autogobierno", porque "no tienen a Euskadi en la cabeza", ni "una sola idea" para su futuro. "Esta legislatura en el Congreso o en el Senado es la mejor demostración: cuatro años perdidos para Euskadi", ha dicho.

También ha pedido a los guipuzcoanos que "se rebelen" para terminar con "la imposición y el mangoneo" de quienes "les han maltratado" en la última legislatura, y ha advertido al PP de que los vitorianos y alaveses "están curados de espanto" ante "los cuatro años de desgobierno" de los populares.

En una entrevista publicada este viernes en la página web del PNV, Ortuzar ha admitido que la campaña para los próximos comicios del 24 de mayo parece corresponder "más a unas elecciones generales que municipales".

En su opinión, tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "se juegan mucho" en la próxima cita con las urnas. "Algunos dicen que, incluso, se juegan su continuidad como jefes de fila de sus partidos", ha dicho.

El líder del PNV ha considerado que "desgraciadamente Euskadi y los municipios vascos no pueden esperar nada de Rajoy o de Pedro Sánchez" porque, para ellos, "Euskadi es una pequeña parada en su camino a Madrid, que es lo único que les interesa".

"Ni Rajoy ni Sánchez tienen a Euskadi en la cabeza, no somos su prioridad, no tienen ni una sola idea para el futuro de nuestro país, ni para ayudarnos a salir de la crisis, ni para ayudarnos a asentar la paz, ni tampoco para traernos un nuevo autogobierno", ha asegurado.

Por ello, ha recomendado no dejarse "engañar" por "estos 'paracaidistas' que vienen a por el voto pero luego se vuelven para Madrid, y si te he visto no me acuerdo". "Esta legislatura en el Congreso o en el Senado es la mejor demostración: cuatro años perdidos para Euskadi", ha lamentado.

Ortuzar ha asegurado que Euskadi se juega, en las elecciones municipales y forales, "la recuperación del empleo, que ningún Territorio Histórico se quede descolgado", y el saber "aprovechar" las oportunidades de la reactivación de la economía y hacer que ésta "llegue a los pueblos y ciudades".

Según ha apuntado, el PNV "aspira a gobernar en los tres Territorios Históricos, también en las tres capitales de la Comunidad Autónoma, así como a "ser parte importante del cambio en Navarra".

