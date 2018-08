Política

Investidura de Susana Díaz

Ciudadanos no descarta abstenerse si hay acuerdo económico con PSOE

AGENCIAS | REDACCIÓN

02/05/2015

Asimismo, los dos partidos han refrendado el acuerdo sobre lucha contra la corrupción, y que se hará público en los próximos días con un acto de firma conjunto de ambos partidos.

Ciudadanos no ha descartado este sábado, tras la reunión que ha mantenido con el PSOE-A en la sede del Parlamento andaluz, abstenerse en "segunda votación" en la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta en la décima legislatura si hay un "acuerdo económico" y se recogen sus propuestas en esa materia.

Tras más de dos horas de reunión con los dirigentes del PSOE-A, el vicesecretario general del Ciudadanos a nivel nacional, José Manuel Villegas, ha explicado al término de la misma a los periodistas que hoy han refrendado el acuerdo sobre lucha contra la corrupción y que se hará público en los próximos días con un acto de firma conjunto de ambos partidos.

Ha apuntado que, a día de hoy, el voto de Ciudadanos en la investidura de Díaz es un 'no', pero que si en su discurso de investidura se ven recogidas las propuestas que su formación ha puesto sobre la mesa en materia económica, fiscal y de lucha contra el paro podrían abstenerse.

Entre algunas de las medidas planteadas por Ciudadanos se encuentran que ningún imputado ejerza cargo público o vaya en una lista electoral; la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en casos de corrupción o prohibir las condonaciones de los créditos bancarios a partidos políticos.

Preguntado sobre si cree que facilitar la investidura de Díaz podría afectar a su partido de cara a las elecciones municipales, el dirigente de Ciudadanos ha respondido que no toman las decisiones en base a criterios partidistas, sino al interés general, "cuando lo más cómodo sería no movernos o incluso que hubiera unas nuevas elecciones en Andalucía porque el único partido que sube en estos momentos es Ciudadanos".

PSOE-A ve 'positivas' las reuniones con Ciudadanos y Podemos

Por su parte, el socialista Juan Cornejo ha destacado que durante el encuentro celebrado este tarde, además de ratificar el acuerdo en materia de lucha contra la corrupción, se han abordado planteamientos "muy serios" en materia económica y se han intercambiado documentos entre ambas formaciones por lo que el diálogo sigue abierto.

El dirigente socialista no ha querido pronunciarse sobre si sale más satisfecho de la reunión con Podemos o con Ciudadanos, aunque sí ha hecho una valoración "positiva" de ambas porque "seguimos avanzando". No obstante, ha lamentado que el PP-A se haya "negado" a mantener una reunión este fin de semana y siga instalado en el 'no'.

Podemos, de momento, con el no

Podemos mantiene en estos momentos su 'no' a la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía y asegura que, aunque por parte del PSOE-A hay "voluntad" para que Podemos facilite dicha investidura, desde la formación 'morada' no ven una "clara voluntad" de cumplimiento de las condiciones formuladas. No obstante, sí reconocen que ha habido "avances" en la negociación.

Así se ha pronunciado el secretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual, tras reunirse este sábado durante aproximadamente dos horas con representantes del PSOE-A, dos días después de que los socialistas les remitieran un documento en respuesta a las condiciones que han formulado para la investidura de Susana Díaz.

Pascual, que ha acudido al encuentro junto con Manuel Garí, ha dicho que su formación quiere "un 'sí' o un 'no' nítido" sobre las cuestiones que han puesto sobre la mesa, en relación a una reducción "drástica" de personal político en la administración y a que la Junta "no tenga ni un euro" en cuentas de los bancos que realizan desahucios.

Asimismo, según ha explicado el dirigente de Podemos, los socialistas se han comprometido a enviarles un nuevo documento con respuestas a estas demandas. "Mientras tanto, nuestro posicionamiento sigue siendo no", ha afirmado Manuel Garí, persona de confianza de la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez.

resa Rodríguez.