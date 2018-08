Política

Nueva legislatura en Andalucía

Susana Díaz propone un gran pacto contra la corrupción

Agencias | Redacción

04/05/2015

La candidata socialista se compromete a bajar un 10 % el número de altos cargos y a promover que los bancos "busquen alternativas" para evitar los desahucios.

La presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, ha propuesto hoy a los grupos parlamentarios andaluces que firmen un gran acuerdo anticorrupción que sea "ambicioso" y ha prometido que si es investida trabajará para llevar al Congreso una iniciativa para que los delitos por corrupción no prescriban.

La sesión plenaria ha comenzado a las 12:00 horas, con la intervención de Díaz, única candidata oficial a la Presidencia de la Junta de Andalucía, quien está exponiendo su programa de gobierno referido a cuatro ejes: lucha contra la corrupción, recuperación económica, blindaje de los servicios públicos y defensa de Andalucía en la nueva financiación autonómica, según han adelantado fuentes socialistas. La candidata socialista afronta uno de las investiduras más duras de los últimos años, al no tener asegurados apoyos para su elección.

En cuanto al primero de ellos, Díaz ha prometido 20 medidas concretas en lo que ha denominado como "el paquete anticorrupción más ambicioso que ninguna administración haya puesto en marcha". Entre estas medidas se incluye que los partidos con responsables que se hayan financiado ilegalmente deban hacerse responsables patrimonialmente, que las formaciones remitan sus cuentas a la Cámara de Cuentas o que se "aparte" a los imputados por estos delitos.

En un amplio apartado dedicado a la economía y al empleo durante su intervención, Susana Díaz ha prometido que reducirá entre 2 y 3,5 puntos el tramo autonómico del IRPF para las clases medias y bajas, que habrá un plan específico para que aflore la economía sumergida y que se establecerán nuevas deducciones regionales. Además, se ha comprometido a reducir en el 10 % el número de altos cargos y contratos de alta dirección y personal eventual existente en el Gobierno regional, en un claro "guiño" a Podemos, que reclamaba esta medida para negociar su apoyo.

Susana Diaz también se ha comprometido a utilizar todos los medios al alcance de la administración autonómica para que las entidades financieras "busquen alternativas" para evitar los desahucios.

Asimismo, Díaz ha pedido a los partidos que "no se empecinen en bloquear" la instituciones de autogobierno y ha sostenido que "no sería lógico" que no hubiera puntos de encuentro y entendimiento. La socialista ha recordado al PP, Podemos, Ciudadanos e IU que sin gobierno "no habrá oposición ni se dará cumplimiento" al mandato de los ciudadanos en las urnas del pasado 22 de marzo.

Acabado el discurso de Díaz, quien expondrá sus propuestas sin límite de tiempo, el Pleno se suspenderá hasta la mañana del martes, cuando comenzarán las intervenciones de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios de la décima legislatura andaluza, de menor a mayor representación: IU, Ciudadanos, Podemos, PP y PSOE, y que serán de 30 minutos de duración.

La candidata a la investidura contestará a cada portavoz, quien tendrá derecho a su vez a una réplica de 10 minutos, y Díaz también podrá intervenir en cualquier momento del debate y tendrá derecho a cerrarlo, según el ordenamiento de esta sesión parlamentaria.

La primera votación para la investidura de Díaz, que requiere la mayoría absoluta de los 109 diputados autonómicos, se celebrará, previsiblemente, por la tarde del martes y será pública y por llamamiento a cada parlamentario.

La segunda votación, el jueves o viernes

En el caso de que Díaz no obtenga la mayoría absoluta, lo cual parece probable a tenor de las posiciones adelantadas por los grupos parlamentarios, se convocará un segundo pleno, 48 horas después de acabada la primera sesión plenaria, que se celebraría en la tarde del jueves 7 de mayo o en la mañana del viernes 8 de mayo, en función de la hora en la que finalice el primer pleno.

En esta segunda sesión plenaria de investidura Díaz ya sólo necesitará una mayoría simple para obtener la investidura, para lo cual debe sumar a los 47 escaños del PSOE la abstención de un solo grupo de la oposición, en el caso del PP, pues cuenta con 33 diputados, o de varios, ya que Podemos tiene 15 diputados; Ciudadanos, nueve, e IU, cinco.

De no lograr la investidura por mayoría simple en esta segunda sesión plenaria, el presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, podría convocar nuevos plenos durante un período máximo de dos meses tras el cual se tendrán que convocar nuevas elecciones autonómicas, posibilidad que han rechazado públicamente casi todas las fuerzas parlamentarias andaluzas.