Política

Audiencia Nacional

'Santi Potros' pide su libertad durante el juicio en la AN

AGENCIAS | REDACCIÓN

18/05/2015

El miembro arrepentido de ETA, Juan Manuel Soares Gamboa, ha declarado que fue Arrospide quien le ordenó atentar contra el ex fiscal Burón.

El exdirigente de ETA, Santiago Arróspide Sarasola, alias 'Santi Potros', ha pedido este lunes ser puesto en libertad y se ha negado a declarar en el juicio por el intento de asesinato del ex fiscal general del Estado Luis Antonio Burón Barba en 1986 en Madrid.

En la vista ha testificado el miembro arrepentido de ETA, Juan Manuel Soares Gamboa, que ha recordado que las órdenes para cometer este y otros atentados las daba la dirección de ETA y, en concreto, 'Santi Potros' aunque ha asegurado que en este caso no recuerda si la comunicó verbalmente o por escrito a los miembros del comando Madrid.

El fiscal Juan Antonio Javaloy ha pedido para Santiago Arrospide 14 años de cárcel conforme al Código Penal actual o 17 si se aplica el vigente en la época de los hechos, mientras que el abogado defensor ha solicitado la absolución del acusado al estimar que no ha quedado probada su participación en este atentado.

En su informe, el representante de la Fiscalía ha destacado el testimonio de Soares Gamboa y ha recordado que lo ha prestado el primer miembro de ETA que se acogió a la denominada "vía Nanclares" y que es "válido" ya que no está guiado por la venganza sino por intentar colaborar con la justicia.

En la vista, celebrada en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), también ha comparecido la miembro de ETA, Inés del Río, que ha dicho que en esa época no tuvo conocimiento de que el comando iba a atentar contra Burón Barba ya que ella formaba parte de su infraestructura pero no como integrante operativa. Además, ha declarado que no lo recuerda después del tiempo transcurrido y que incluso le ha sorprendido que le hayan citado para declarar en este juicio.

Igualmente ha comparecido como testigo Inmaculada Noble Goikoetxea, que ha aclarado que ella solo formaba parte de la infraestructura para el comando.

Atentado frustrado

En su escrito provisional de acusación, el Ministerio Público señala que los miembros de ETA Antonio Troitiño, Iñaki de Juana, Juan Manuel Soares Gamboa e Idoia López Riaño componían el 'comando Madrid', que recibió las órdenes de 'Santi Potros' para "dar muerte" a Luis Antonio Burón, para lo cual, les facilitó la dirección del domicilio desde el que diariamente se dirigía en su vehículo oficial a su despacho en la Fiscalía General.

El plan consistía en situar un automóvil robado en Zarauz (Gipuzkoa) provisto de tubos lanzagranadas que explotarían al paso del vehículo oficial. Para ello, los miembros de ETA vigilaron durante ocho días a la víctima, aunque en el primer intento de atentado vieron frustrado su objetivo porque ese día no pasó por el lugar donde estacionaron el vehículo con lanzagranadas.

El fiscal Juan Antonio García Jabaloy explica que fracasaron en una segunda ocasión porque la "estrechez" de la calle hacía imposible disparar los lanzagranadas, hasta que, el 8 de mayo de 1986, Juan Manuel Soares y Antonio Troitiño colocaron el automóvil con los explosivos en la calle Vallehermoso de Madrid, por donde "necesariamente" pasaría el coche oficial del máximo representante del Ministerio Público.

'La Tigresa', desvinculada en la actualidad de la organización armada y acogida a la 'via Nanclares', e De Juana Chaos debían hacer estallar los lanzagranadas cuando el fiscal general se subiera a su vehículo. Sin embargo, ambos se quedaron dormidos y el atentado no llegó a cometerse.

terse.