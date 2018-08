Política

Ruptura Convergència-UDC

Mas pide la 'máxima unidad' en el mundo soberanista de cara al 27S

AGENCIAS | REDACCIÓN

20/06/2015

El presidente de la Generalitat ha asegurado que "la ruptura con UDC es la prueba de que he puesto la directa" respecto al proceso soberanista.

El presidente de la Generalitat y líder de CDC, Artur Mas, ha pedido hoy "la máxima unidad posible en el mundo soberanista catalán" de cara a las elecciones del 27 de septiembre, tras constatar que "el turbo de la ilusión soberanista ha bajado un poco de revoluciones".

En una conferencia de algo más de una hora de duración con la que se inicia la campaña de CDC "Benvinguts al futur" (Bienvenidos al futuro), Mas ha esbozado las líneas generales de su proyecto para las elecciones catalanas del 27S, en cuyo carácter plebiscitario ha vuelto a insistir.

Mas ha reiterado que esta petición de "máxima unidad" no va dirigida a los partidos políticos soberanistas, que ya han rechazado la posibilidad de concurrir en una lista unitaria como él proponía, sino a las entidades de la sociedad civil, como la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural o la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI).

El presidente catalán ha invitado a estas entidades a sumarse no a una lista del presidente, sino a una lista "con el presidente" y ha subrayado: "hagamos la unidad desde la sociedad civil y no dejemos que sólo se agrupen los otros".

'He puesto la directa'

Asimismo, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha esgrimido este sábado la ruptura con UDC como prueba de que el proceso soberanista va en serio y "ha puesto la directa", y ha negado que CDC pusiera un ultimátum a los democristianos.

"Es la realidad, la prueba que las cosas van muy en serio, que aquí no estamos para remilgos. Se ha puesto la directa y vamos muy en serio", ha afirmado en su intervención.

Tras las críticas del líder de UDC, Josep Antoni Duran, Mas ha negado que pusieran un ultimátum a sus socios, y ha remarcado que incluso accedieron a que los democristianos no dilucidaran su compromiso con la independencia hasta después de las elecciones municipales.

El presidente catalán, que ha asegurado que no siente satisfacción por la ruptura, ha insistido en que existe una diferencia de fondo que impide seguir unidos, ya que, aunque "una parte sustancial" de UDC sí está por la independencia, otra parte no.

Como este jueves, Mas ha insistido en que "no es un divorcio a las malas", sino que responde a la necesidad de que todas las formaciones se posicionen ante las elecciones del 27S para que sean plebiscitarias, y ha reconocido que la fórmula de ir con UDC ha funcionado con éxito durante 37 años.

Por encima de todo, las personas

El líder de UDC, Josep Antoni Duran, ha asegurado este sábado que la reunión que mantuvo este viernes con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, fue "bien", y ha destacado que por encima de cualquier circunstancia política están las personas.

En declaraciones a los periodistas a su llegada al Consell Nacional de UDC, que se celebra en L'Hospitalet de Llobregat, ha asegurado que hablaron "un poco de todo, también de política", en algunos casos desde visiones distintas y en otras coincidentes.

Ha remarcado que han sido años de colaboración, lealtad y buena relación, y ha subrayado que "el futuro del país exigirá de todos, no se pueden romper puentes con nadie y menos cuando hay una relación personal".

'Una OPA'

Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que hoy ha sido proclamado candidato a los comicios del 27 de septiembre, ha destacado que su partido no lanza "una OPA a nadie", sino que busca que tras esa cita electoral el bloque independentista tenga una mayoría absoluta "sólida" en el Parlamento catalán.

En una semana marcada por la ruptura de la federación CiU, un proceso que ha generado abiertos reproches de Josep Antoni Duran Lleida a CDC por las formas usadas, Junqueras ha aprovechado su intervención ante el Consell Nacional de su partido para ensalzar el carácter conciliador de su formación y presentarla como una formación alejada de "los reproches y las amenazas".

"No queremos absorber a nadie. No lanzamos una OPA a nadie. Abrimos nuestros brazos para abrazar y darnos la mano con los que comparten estos objetivos -los relacionados con la independencia-. No tenemos ningún inconveniente en desear suerte a todo el mundo que comparta algunos de estos objetivos con nosotros", ha asegurado Junqueras.