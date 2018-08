Política

Entrevista en Radio Euskadi

PNV:'La unidad de España se basa en la dominación y en la negación'

Iker González | Eitb.eus

21/07/2015

Además, Andoni Ortuzar ha indicado que "Uxue Barkos va a hacer el cambio desde la sensatez" y que va a "traer viento fresco".

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha indicado que "la actual unidad de España no nos gusta, cuando viene un dirigente español habla de la unidad, la fortaleza? a nosotros no nos gusta la actual, se basa en la dominación, en la superioridad y en la negación de otras naciones".

En ese sentido, ha criticado que "se nos deja de segunda división, como regiones, a los que tenemos sentimiento nacional".

En una entrevista realizada en Radio Euskadi, el dirigente jeltzale se ha referido a la visita de ayer, lunes, del rey Felipe II a Bilbao. "A nosotros nos gustaría una unión de naciones, pactada, entre iguales, hay modelos por el mundo que recogen esto que estoy diciendo".

"Nos gustaría que la próxima vez que venga el rey o un presidente, que vinieran a hablar de cómo podemos hacer entre todos un estado, una unión, en el que todos nos sintamos reconocidos como naciones", ha añadido.

Respecto al cambio de Gobierno en Navarra, liderado por Uxue Barkos, el presidente del PNV ha dicho que "ella lo expresó, con el cambio sensato, creo que hay mucha gente que quiere que este tren descarrile, que estaban más cómodos con la Navarra de antes y creen que seguramente Uxue y su Gobierno caerán en sus errores, sectarismo?"

"Uxue dejo claro que va hacer el cambio desde la sensatez, va a imponer lo contrario a los que se imponía hace meses y va a traer viento fresco", ha aseverado.

Respecto a las declaraciones de Arantxa Quiroga sobre que el Gobierno navarro se iba a dirigir desde Sabin Etxea, Ortuzar ha indicado que "no es verdad, lo dijimos claro hace un año y lo he vuelto a decir este año en la campaña, hemos sido muy críticos con que la política navarra se haya decidido más que en Iruña en Ferraz y Génova". "Yo dije que ni me gustaba y que lo que habían hecho otros mal no lo íbamos a hacer nosotros, navarra se tiene que gobernar desde allí".