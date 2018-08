Política

Entrevista en ETB

Ibarretxe: 'El derecho a decidir es estratégico para el PNV'

redacción

23/07/2015

Juan José Ibarretxe cree que "en la medida en que vayamos recuperando la confianza" podrán llegar a acuerdos con la izquierda abertzale "en elementos centrales sobre el futuro de este país".

El lehendakari Juan José Ibarretxe lo ha querido dejar claro: "Que nadie se confunda con el PNV. Si algo tenemos claro, es que somos un pueblo y tenemos derecho a decidir nuestro futuro".

En una entrevista concedida a ETB, Ibarretxe ha defendido que "puede que luego haya diferentes posiciones tácticas, pero la posición estratégica y estructural (en el PNV) es que somos un pueblo y tenemos derecho a decidir nuestro futuro".

En ese sentido, ha declarado que "a veces en la sociedad existe una sensación de que no estamos aprovechando las oportunidades que nos dan los nuevos tiempos, con ETA fuera de escena", para añadir que "yo ya no acepto excusas: es que Madrid no me deja, es que París, es que Bruselas? Esas historias ya se han pasado a un segundo plano. Nada puede parar hoy la voluntad democrática".

El exdirigente del PNV cree que eso ha quedado claro en Escocia: "Voice or exit. Me das la palabra o me voy. Lo que ocurre en el mundo es que no es posible negar la palabra".

Respecto a Cataluña, lo considera un "proceso impecable" que "está servido y no hay vuelta atrás".

Relación con la izquierda abertzale

Al ser preguntado sobre la relación de los jeltzales con la izquierda abertzale, ha querido dejar claro que no quiere "engañar a la sociedad y decir que tenemos confianza como para entre PNV y Batasuna gobernar las instituciones", pero admite que "hay una parte muy importante de gente que cree que tenemos que hablar más, y en la medida en que vayamos recuperando la confianza, ¿Por qué no ponernos de acuerdo en elementos centrales sobre a el futuro de este país?", se ha preguntado.

Nueva vida

El que fuera lehendakari del Gobierno Vasco entre 1999 y 2009, ha descartado volver a la política, recordando que dijo que su recorrido político comenzó y terminó en el Parlamento Vasco.

Además, ha recalcado que al dejar la política ha tenido la posibilidad de recuperar su "vida por completo", y ahora trabaja en el Agirre Lehendakaria Center, donde se dedica a la investigación, con el objetivo de "poner a nuestro pueblo, a nuestra cultura y nuestra lengua, en el mapa del mundo".