Iglesias descarta pactar con el PSOE y augura una coalición PP-PSOE

agencias | redacción

24/08/2015

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su formación no incluirá una reforma de la Constitución en el programa electoral.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que su formación no contempla en su agenda hablar de pactos con el PSOE de cara a las próximas elecciones generales, al tiempo que ha advertido de que lo que sí ve posible es que socialistas y PP formen una "gran coalición" tras los próximos comicios, como ocurrió en Alemania.

Así lo ha asegurado Iglesias en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de la formación morada tras la primera reunión que ha mantenido el Consejo de Coordinación de Podemos después del parón estival, y en la que ha comparecido flanqueado por prácticamente todos los miembros de su Ejecutiva.

"Para ganar las elecciones no hay que hablar de pactos que veo absolutamente improbables", ha afirmado, al ser preguntado sobre una posible alianza entre Podemos y los socialistas. "El PSOE tiene voluntad de gobernar con el PP. Nosotros salimos a ganar y no está en nuestra agenda plantearnos cualquier otra cosa. El pacto del que habría que hablar es del pacto del PP y del PSOE", ha reafirmado.

En este sentido, Iglesias ha señalado que lo que ve es una "alianza PP-PSOE", a pesar de que "muchos sectores de las bases de los socialistas querrían otra cosa". "Trabajan impulsados por sectores muy poderosos de poderes económicos de España y del exterior para hacer una gran coalición que haga lo mismo que la gran coalición en Alemania y lo mismo que hacen el PP y el PSOE en el Parlamento Europeo votando siempre juntos", ha alertado.

El PP renuncia a llevar la iniciativa de una reforma constitucional

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha anunciado este lunes que su formación no incluirá una reforma de la Constitución en el programa electoral con el que se presente a las próximas elecciones generales y por tanto renuncia a llevar la iniciativa de este asunto, aunque está dispuesto a "hablar de cualquier cosa que se proponga" desde otras formaciones.

En rueda de prensa, Casado ha dejado claro que la reforma de la Constitución no es una "prioridad" para el PP y por ello no la planteará durante la próxima legislatura. "El PP no va a incluir la reforma constitucional en su programa electoral, no es algo que interese a los españoles", ha anunciado.