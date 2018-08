Política

Cataluña

Barcelona no se adhiere a la AMI al abstenerse Ada Colau y Unió

Agencias | Redacción

07/09/2015

La ciudad condal queda fuera de la Asociación de Municipios por la Independencia al no haberse alcanzado la mayoría absoluta requerida en el pleno celebrado este lunes.

La abstención de los 11 concejales de la Barcelona en Comú de la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y de la concejala de CiU Sonia Recasens, de Unió, han impedido que Barcelona se incorpore a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

El sí a la adhesión ha logrado el voto de los 17 concejales de CDC (9), ERC (5) y CUP (3), mientras que el no ha cosechado 12 votos de Ciutadans (5), PSC (4) y PP (3) y la abstención ha conseguido los 12 restantes, de BComú (11) y el de la concejal de Unió Sònia Recasans.

La AMI pide que los municipios que se adhieran a la asociación lo hagan por mayoría absoluta -21 de los 41 concejales, en el caso de Barcelona-, un resultado al que no se ha llegado en la votación nominal que se ha celebrado en el pleno extraordinario solicitado por los grupos municipales de CiU, ERC y la CUP.

Colau propone replantearlo tras el 27S

La alcaldesa, Ada Colau, ha dicho tras la votación que su Gobierno considera que el debate no está cerrado y que podrá abordarse "de forma más tranquila y pausada después de las elecciones" del 27S.

El teniente de alcalde Jaume Asens ha recordado que BComú apuesta por decidir su postura ante la adhesión mediante una consulta ciudadana, y ha defendido que el debate no versaba sobre el independentismo, sino sobre una asociación que, según él, tiene principios de una Catalunya "conservadora" y no republicana, y no prioriza objetivos sociales.