ETA advierte de que 'armas y arsenales pueden quedar fuera de control'

eitb.eus

30/09/2015

ETA asegura que las detenciones "ponen en cuestión el modelo ordenado para la destrucción de armas y el desmantelamiento de arsenales".

ETA ha asegurado "a los agentes internacionales" que tras las detenciones de Iratxe Sorzabal, David Pla y Ramuntxo Sagarzazu "mantiene todos sus compromisos y cuenta con la capacidad suficiente para cumplirlos".

Sin embargo, ha alertado de que este tipo de operaciones "ponen en cuestión el modelo ordenado para la destrucción de armas y el desmantelamiento de arsenales".

En un comunicado remitido al diario Gara y naiz.info y fechado el 27 de septiembre (5 días después de las detenciones), ETA ha considerado que el objetivo de la operación policial es "dañar las bases que necesita el proceso de soluciones".

Por otra parte, ETA, que reconoce que "ya ha recorrido la mayor parte de su trayectoria", considera "muy llamativa" la actuación del Gobierno francés, por su alineamiento con la posición "irresponsable de Madrid". "Es increíble que se pliegue a actuaciones que acarrean consigo el riesgo de que armas y arsenales queden fuera de control".

Frente a las actuaciones de los dos estados, puntualiza que "por suerte, también ha habido quien ha demostrado responsabilidad y compromiso a la hora de disponer las bases y recursos necesarios para afrontar este esfuerzo por la paz", y destaca la aportación "generosa realizada durante estos años por ciudadanos y ciudadanas para ayudar en dicho esfuerzo"

Interior reclama la disolución

Tras tener conocimiento del comunicado, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha subrayado que la Guardia Civil y la Policía van a seguir actuando contra ETA "hasta que no quede nada".

El responsable de Interior ha dicho ser consciente de que "no entra en los planes de ETA disolverse si no hay una negociación previa", pero ha querido dejar claro que el Gobierno de España no va a acceder a esa pretensión.

"El GRAPO no se ha disuelto nunca y es una reliquia sangrienta del pasado, si ETA quiere acabar como el GRAPO allá ellos", ha añadido.