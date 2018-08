Política

Comunicado de ETA

Fernández Díaz: 'El único camino que le queda a ETA es la disolución'

agencias | redacción

30/09/2015

El ministro del Interior insiste en que lo que queda de ETA "está fundamentalmente en las cárceles y los que están fuera caben en un microbús".

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha subrayado hoy que la Guardia Civil y la Policía van a seguir actuando contra ETA "hasta que no quede nada" de la organización armada.

El ministro, que ha asistido en Murcia a la celebración de los actos del Día de la Policía, no ha querido pronunciarse sobre el comunicado en el que ETA ha anunciado que "mantiene todos sus compromisos" pese a la detención de su cúpula, aunque alerta de que este tipo de operaciones "ponen en cuestión el modelo ordenado para la destrucción de armas y el desmantelamiento de arsenales".

Fernández Díaz ha afirmado que el único comunicado de ETA que valorará es aquel en el que anuncie su disolución, que, a su juicio, ?es el único camino que les queda?.

Comparación con el GRAPO

El responsable de Interior ha dicho ser consciente de que "no entra en los planes de ETA disolverse si no hay una negociación previa", pero ha querido dejar claro que el Gobierno de España no va a acceder a esa pretensión.

"El GRAPO no se ha disuelto nunca y es una reliquia sangrienta del pasado, si ETA quiere acabar como el GRAPO allá ellos", ha añadido.

Ha reiterado que en estos momentos lo que queda de ETA "está fundamentalmente en las cárceles y los que están fuera caben en un microbús".

No obstante, ha afirmado que, "aunque ETA esté aniquilada, jurídicamente está viva y por ello las fuerzas de seguridad del Estado van a seguir actuando contra ella".