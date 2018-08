Política

Comunicado de ETA

Gobierno Vasco: 'ETA debe reconocer el daño causado y disolverse'

Agencias | Redacción

01/10/2015

El portavoz del ejecutivo vasco reclama a la izquierda abertzale que el sábado declare de forma "rotunda, radical, clara e inequívoca" su rechazo a "todo tipo de violencia".

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que ETA "no aporta nada" en su último comunicado hecho público este miércoles y le ha pedido que "reconozca el daño injusto causado" y se disuelva definitivamente de forma "irreversible". Además, ha reclamado a izquierda abertzale que aproveche la manifestación que ha convocado el próximo sábado en Donostia-San Sebastián para declarar, de manera "rotunda, radical, clara e inequívoca", su rechazo a "todo tipo de violencia", incluida la de la organización armada.

Tras la inauguración del seminario de trabajo "Las posibilidades de la mediación contencioso-administrativa" en el Palacio de Justicia de Bilbao, Erkoreka ha considerado que el comunicado de ETA "no es noticia porque no aporta ninguna novedad" y menos respecto "a lo que espera la sociedad vasca y con lo que ella misma se comprometió a hacer". En este sentido, cree que "insistir en la idea de que se persiste en el camino ya iniciado, cuando ese camino ya tenía que haber concluido, ciertamente, es decir poco o no decir nada".

"Por lo tanto, ETA ya sabe lo que tiene que hacer. Se le ha dicho en repetidas ocasiones. Tiene un reto con su desarme, que prometió y todavía no ha cumplido. Tiene un reto con el reconocimiento del daño injusto causado y tiene un reto, finalmente, con su disolución definitiva e irreversible", ha apuntado.

Sobre la carta firmada por el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, Pello Urizar (EA), Rebeka Ubera (Aralar) y Oskar Matute (Alternativa), en la que afirman que "la violencia es el peor camino", Erkoreka ha manifestado que "no es compatible afirmar que la violencia es siempre la peor opción con sostener, al mismo tiempo que la actuación violenta y terrorista de ETA estuvo bien, fue legítima, plausible e incluso justa, que es lo que parece todavía sostenerse por parte de algunos de los que mantienen la primera afirmación".

Así, ha subrayado que la izquierda abertzale tiene "una buena ocasión" este sábado durante la manifestación en Donostia bajo el lema ‘Erabakia, Bakea’ "para hacer estas declaraciones rotundas, radicales, claras e inequívocas de rechazo de todo tipo de violencia".

de violencia".