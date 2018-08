Política

3 de los 4 acusados de intentar matar a Aznar niegan pertenecer a ETA

09/12/2015

Los cuatro han negado, además, haber participado en el atentado frustrado contra el expresidente del Gobierno español.

Tres de los cuatro acusados en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el plan de frustrado de derribar con un lanzamisiles el avión del expresidente del Gobierno José María Aznar han negado su pertenencia a ETA y solo uno de ellos, Luis Ignacio Iruretagoiena Lanz, ha admitido su militancia aunque se ha desvinculado de este atentado, que, según la Fiscalía, se intentó cometer en tres ocasiones durante la campaña de las elecciones vascas de 2001.

Tanto Iruretagoiena, como los otros tres acusados --Pedro Mari Olano, Gregorio Jiménez Morales y Juan Mari Mugika Dorronsoro-- han negado su participación en estas acciones y han tachado sus acusaciones de "falsas".

Los cuatro acusados han respondido solamente a las preguntas de sus abogados y se han negado a contestar a las preguntas del teniente fiscal, Jesús Alonso, que solicita penas de 72 años para Iruretagoiena y de 71 para los otros tres acusados.

"Yo no tengo nada que hablar con el señor fiscal", ha dicho Iruretagoyena Lanz, que ha reconocido su militancia en ETA desde el año 1974 aunque ha dicho que no conocía a los otros acusados ni desarrolló nunca ninguna actividad junto a ellos.

También ha asegurado que difícilmente pudo participar en el transporte de un lanzamisiles o de cualquier tipo de explosivos porque perdió la mano izquierda en 1983. "Me extraña mucho porque no puedo manejar ni una escopeta de caza", ha dicho.

Al término del juicio, que ha quedado visto para sentencia, el representante del Ministerio Público he elevado a definitiva su petición de penas de 72 años para el presunto miembro de ETA y de 71 para los otros tres acusados, a los que considera "coautores o cooperadores necesarios" del atentado al haber llevado a cabo el traslado del material que se pretendía utilizar para derribar el avión presidencial.

Olano, por su parte, ha dicho que nunca ha formado parte de ETA y ha alegado que la declaración ante la Guardia Civil en la que detalló el plan de la banda armada fue realizada bajo "torturas psicológicas y físicas". "Me gritaban, me pegaban en la cabeza y me obligaban a hacer flexiones hasta que caía en el suelo", ha asegurado.

Gregorio Jiménez también ha negado las acusaciones del Ministerio Fiscal y ha indicado que "nunca" ha tenido ninguna relación con la banda armada. Sobre su estancia en Francia, ha dicho que se mudó porque la empresa en la que estaba empleado "no iba bien" y comenzó a trabajar en "una empresa de transporte de pescado vivo".

Múgica Dorronsoro también se ha desvinculado de este atentado y ha asegurado que, como mucho, ha estado "cuatro veces en Tolosa (localidad en la que se encontró el zulo presuntamente utilizado por los supuestos miembros de ETA), en los carnavales que son muy famosos y en algún día de mercado". Al ser preguntado si alguna vez ha estado integrado en ETA, ha formado parte de algún 'comando' o ha fabricado zulos, ha dejado escapar varias risas irónicas. "¡Qué va, qué va!", ha contestado. También ha negado que se refugiara en Francia por su militancia en ETA.

"Posibilidades nulas de supervivencia"

Durante el juicio también han declarado como peritos varios especialistas en explosivos que han destacado la procedencia soviética de dos misiles que fueron incautados el 3 de octubre de 2004 a la cúpula de la banda, formada por Mikel Albisu, alias 'Mikel Antza', y María Soledad Iparraguirre, 'Anboto'. "Con el disparo de un misil, las posibilidades de supervivencia de la nave son prácticamente nulas", ha dicho uno de los expertos, que ha señalado, no obstante, que ninguno de los misiles que fueron incautados se encontraba "operativo".

Las defensas, por su parte, han denunciado las "torturas" supuestamente sufridas por Olano y han defendido que los investigadores fabricaron la causa a partir del hallazgo de los misiles a ETA y de una entrevista publicada el 25 de mayo de 2009 en el diario Gara en la que los etarras Argi y Gaubeko señalaban que los misiles "fueron activados en tres intentos de atentado contra José María Aznar cuando era presidente del Estado español". "La Guardia Civil tenía la información y no tenía a los culpables", ha dicho el letrado Aiert Larrarte.

Tres intentos

El 29 de abril de 2001, según el Ministerio Público, los acusados depositaron el lanzamisiles en un paraje montañoso de Hernani, coincidiendo con una visita de Aznar al Palacio Euskalduna de Bilbao para el acto de apertura de la campaña electoral. Al no haber sido utilizado por el "comando armado" que debía recogerlo, volvieron a ocultar el arma en una vivienda de Lizartza.

El segundo intento tuvo lugar en Oiartzun con la intención de aprovechar la presencia del presidente en el aeropuerto de Hondarribia, donde se desplazó en avión para participar en un mitin el 4 de mayo en el Kursaal de San Sebastián.

La última de las entregas se realizó cerca de Vitoria, con la finalidad de aprovechar la asistencia el día 11 del lider del PP en un acto en el polideportivo Sansomendi. Tras ello, los acusados verificaron que el atentado no se perpetró debido al mal funcionamiento del lanzamisiles y decidieron devolverlo a ETA en Francia en la Semana Santa de 2002.