Política

Consejo de Ministros

Rajoy aboga por un gobierno 'amplio' entre los defensores de la unidad

AGENCIAS | REDACCIÓN

29/12/2015

El presidente del Gobierno español en funciones ha destacado que la voluntad de los españoles sobre quién debe presidir el país es 'clara'.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha apostado por la constitución de un ejecutivo encabezado por el PP de amplio apoyo parlamentario e incluso "de amplio espectro", formado entre quienes defienden la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles.

Rajoy ha ofrecido una rueda de prensa en La Moncloa tras el último Consejo de Ministros del año, primero del Gobierno en funciones, y para hacer balance de sus primeras conversaciones con Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Iglesias (Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos) para intentar ser de nuevo presidente.

El presidente no ha dado nombres de a qué partidos se refiere cuando habla de un gobierno con "amplio apoyo parlamentario", pero la referencia ha sido hacia el PSOE y Ciudadanos.

Rajoy no ha precisado tampoco en qué tipo de gobierno piensa y no ha asumido ni rechazado la expresión 'gran coalición' cuando ha sido preguntado por esta fórmula. "La fórmula favorita --ha sido su respuesta-- es la que permita un gobierno con el mayor número de apoyos parlamentarios posibles y eso es factible porque hay asuntos que unen a una gran mayoría".

Sobre la posibilidad de que es acuerdo amplio pase por su renuncia a la presidencia del Gobierno, por otro candidato del PP para el puesto, Rajoy ha insistido en que el asunto "no está siquiera planteado".

Frente a esta posibilidad de gobierno, Mariano Rajoy no ve "una alternativa mejor". La intención del PSOE de presidir el Congreso de los Diputados y el Gobierno cuando cuenta con 90 de los 350 escaños "no es razonable", ha dicho, y que Pedro Sánchez encabece un Ejecutivo con el respaldo de Podemos, ERC y Democracia y Libertad sería "muy malo para los intereses generales" de los españoles. No generaría estabilidad y confianza tampoco fuera de España ni entre los inversores, ha subrayado.

Por todo ello, Mariano Rajoy, ha asegurado que su objetivo sigue siendo la de intentar formar gobierno porque la voluntad de los españoles sobre quién debe presidir el país es "clara".

"Creemos que la voluntad de los españoles sobre quién debe gobernar es clara. Hay un mandato y cumpliendo con la voluntad y el encargo de los españoles, voy a intentar formar gobierno", ha anunciado Rajoy.

Rajoy ha recordado que el PP ha sido el ganador de las elecciones generales con más de 30 escaños de diferencia y 1,7 millones de votos respecto al PSOE.

La economía española cerrará 2015 con un crecimiento del 3,2 %

Mariano Rajoy ha avanzado hoy que la economía española cerrará 2015 con un crecimiento del 3,2 %, una décima menos de lo previsto.

Rajoy ha destacado que este crecimiento es el mayor de los grandes países de la UE y ha incidido en que, además, en 2015 se habrán creado 600.000 puestos de trabajo.

El presidente del Gobierno también ha defendido que España tenga un presupuesto para 2016, una decisión que algunos no compartieron pero que, a su juicio, es muy positiva.