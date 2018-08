Política

Gobernabilidad

El PNV admite haber recibido llamadas 'genéricas' del PP y del PSOE

Agencias | Redacción

31/12/2015

Aitor Esteban, diputado jeltzale, ha puntualizado que su partido no entrará "en melé" hasta ver "si hay agua en la piscina", y advierte de la abstención que habría en unas nuevas elecciones.

El diputado electo del PNV Aitor Esteban ha admitido que su partido ha recibido "llamadas muy genéricas" de altos cargos del PP y también del PSOE, pero ha asegurado que la formación jeltzale "no entrará en 'melé' hasta ver si hay agua en la piscina". Además, ha advertido a los partidos de "la importante abstención" que habrá en unas nuevas elecciones si no hay capacidad por parte de los partidos para ponerse "mínimamente de acuerdo".

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que se está en una fase "muy preliminar" y no hay mucha experiencia por los partidos del Estado a la hora de negociar. "Mariano Rajoy está haciendo una suma matemática con el PSOE y Ciudadanos, pero no está diciendo qué va a pasar con la Lomce, con la reforma laboral, qué pasa con las pensiones, qué está dispuesto a pactar y qué no. Por lo tanto, yo no sé si eso es un ofrecimiento a nadie", ha apuntado.

Asimismo, ha recordado que el PSOE "tiene una cierta marejada interna hoy por hoy" y dependerá "mucho de si tiene éxito o no formar una mayoría que pueda dar un gobierno más o menos estable".

"Desde un punto de partido, de equipo, de ideología, yo no entiendo elegir este momento para este tipo de discusiones o peleas internas. Ya veremos en qué acaba todo esto. Yo creo que Pedro Sánchez explorará internamente dentro de su partido, porque sería su gran baza, las posibilidades de poder llegar a un acuerdo más o menos estable", ha añadido.

Abstención importante, si se repiten las elecciones

Tras recordar que ahora se tienen que constituir las Cámaras y, posteriormente, "vendrán conversaciones más profundas", ha apuntado que a la ciudadanía no le haría "ninguna gracia que los partidos políticos no sean capaces de ponerse mínimamente de acuerdo porque, al final, espera que, al menos, tengan la suficiente capacidad y habilidad" para conformar Gobierno. En caso contrario, considera que habrá "una abstención importante en las próximas elecciones".

"Habrá que ver también Podemos cómo actúa y si está también dispuesto a llegar a un acuerdo con los socialistas porque tampoco muchos de sus votantes entenderían que, quizá, habiendo posibilidades de hacer algo con los socialistas, se dejara el campo abierto para que el PP pudiera encontrar ahí un hueco", ha apuntado.

", ha apuntado.