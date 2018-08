Política

Entrevista en Radio Euskadi

Ortuzar cree que la Justicia pone a Otegi 'en el escaparate político'

agencias | redacción

19/01/2016

El presidente del PNV ha pedido "marcar con claridad" si el exportavoz de Batasuna va a poder concurrir como candidato a lehendakari en las elecciones.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que se debe "marcar con claridad" si el exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, va a poder concurrir como candidato a lehendakari en las elecciones. Además, ha afirmado que "toda esta salsa que está montando la Justicia española" sobre su inhabilitación pone el nombre Otegi "en el escaparate político".

El líder jeltzale se ha referido, de esta forma, al hecho de que la Audiencia Nacional haya rechazado este lunes el recurso presentado por los abogados de Arnaldo Otegi contra la condena que le inhabilita durante seis años y seis meses, hasta el 28 de febrero de 2021, para ocupar un cargo o empleo público, resolución que será recurrida.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Ortuzar ha manifestado que no le parece "bien" que Otegi "esté en la cárcel por los motivos por los que está". "A partir de ahí todo lo demás es lo mismo", ha apuntado.

Preguntado por si cree que va a poder ser candidato a lehendakari, ha manifestado que se teme que, "como siempre que pasan estas cosas en Euskadi, este tema estará dando vueltas hasta el último día posible y, luego, habrá un veredicto, que será uno u otro, pero que tendrá consecuencias políticas".

"Y creo que no es bueno para la política este tipo de situaciones. Creo que hay que marcar ya con claridad si va a poder ser. En todo caso, estamos alimentando una hipótesis que su propio partido o la coalición por la que hipotéticamente se presentará, todavía no ha dicho si va a ser él", ha añadido.

Por ello, cree que "es poco serio lo que está pasando". "A mí no me gustaría estar en la posición de Otegi, creo que es injusta, pero, a efectos políticos, toda esta salsa que están montando entre la justicia española, etc, en el fondo, lo que hace es poner el nombre de Otegi en el escaparate político", ha indicado.

