Absueltos los cuatro acusados de intentar matar a Aznar

AGENCIAS | REDACCIÓN

03/02/2016

La Fiscalía reclamaba hasta 72 años de cárcel para los cuatro presuntos miembros de ETA.

La Audiencia Nacional ha absuelto por falta de pruebas a las cuatro personas que se enfrentaban a hasta 72 años de cárcel acusados de ser miembros de ETA e intentar matar con un lanzamisiles en 2001 al entonces presidente del Gobierno español, José María Aznar, aprovechando sus visitas a Euskadi con motivo de la campaña a las elecciones autonómicas.

En su sentencia, la sección primera de la Sala de lo Penal únicamente considera probada la integración en ETA del principal acusado, el exdirigente Luis Ignacio Iruretagoyena, para el que el fiscal pedía la mayor pena, 72 años de cárcel, pero al haber sido ya condenado por un delito equivalente en Francia le aplica el principio "non bis in idem".

En cuanto a los otros tres acusados, Pedro María Olano Zabala, Gregorio Jiménez Morales y Juan María Mugika Dorronsoro, para los que el fiscal reclamaba 71 años de prisión, la Sala señala "la inexistencia de medio probatorio alguno" que acredite su participación en esos hechos. De hecho, estos tres procesados negaron durante el juicio ser miembros de ETA, y todos ellos negaron asimismo haber participado en los intentos de asesinato de Aznar.

Según la acusación del fiscal, con ocasión de las elecciones autonómicas que se iban a celebrar en la CAV el 13 de mayo de 2001, ETA decidió matar a Aznar aprovechando los diversos desplazamientos que tenía que realizar durante la campaña electoral, lo que intentaron en tres ocasiones pero les falló el lanzamisiles.

Los magistrados destacan la "inexistencia" de prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia de los acusados y añaden que "evidentemente" existieron dos misiles, que no eran operativos y que uno de ellos no lanzó el misil tras ser accionado el disparador, pero no hay "dato alguno sobre la participación" de los procesados.

En una entrevista concedida al diario 'Gara' el 25 de mayo de 2009, dos miembros de ETA aseguraron que "los misiles para derribar aviones arrebatados a ETA fueron activados en tres intentos de atentado contra José María Aznar cuando era presidente del Estado español. Por desgracia, las acciones no cumplieron su objetivo".